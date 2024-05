Devastante incendio alla Novo Nordisk in Olanda. È il secondo in una settimana

Danimarca, incendio scoppiato alla casa farmaceutica Novo Nordisk: è il secondo in una settimana

Ci sono volute ore per riuscire a domare il terribile incendio scoppiato nella sede della casa farmaceutica Novo Nordisk di Copenaghen, in Danimarca. Oltre 100 vigili del fuoco si sono messi all’opera per evacuare gli edifici. Avviate le indagini: è il secondo in meno di una settimana

Tag 24 – 22 maggio 2024

Le fiamme si sono propagate velocemente a partire da un edificio adibito a uffici e poi a tutte le altre strutture adiacenti. La Novo Nordisk ha rischiato di vedersi radere al suolo la sua sede principale, localizzata poco fuori Copenaghen.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno descritto, inizialmente, il rogo come un “incendio massiccio“, per fortuna tenuto sotto controllo nell’arco di tre ore e grazie all’operato di 100 pompieri. A confermarlo il capo delle operazioni Martin Smith.

Alcuni media danesi, fra i quali l’agenzia stampa Ritzau, hanno scritto che grosse colonne di fumo nero si sono sollevate dal sito della big pharma e che erano visibili a 30 chilometri di distanza. L’incendio è scoppiato a Bagsvaerd, nell’area nord della capitale danese.

Tuttavia, il capo Smith ha dichiarato che:

“Ora ci sono solo sacche di fumo. Sono stati chiamati bulldozer e gru per rimuovere i detriti e finire il lavoro”

I soccorritori intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure, ma nessuno dei dipendenti risulta ferito. Le fiamme, però, hanno destato particolare preoccupazione soprattutto perché si temeva che il fumo potesse rilasciare sostanze tossiche nell’aria.

Nel frattempo, anche alcune squadre della polizia danese sono intervenute sul posto e hanno avviato le indagini, dal momento che il rogo è scoppiato meno di una settimana dopo quello del 16 maggio 2024 scorso, in un altro sito Novo Nordisk in costruzione a Kalundborg. Sebbene, l’incendio non abbia avuto alcun impatto sulla produzione di farmaci, è rimasta alta l’allerta.

Il colosso farmaceutico, però, ha smentito e rassicurato la popolazione:

“Oggi è scoppiato un incendio all’esterno di un edificio presso il sito di Novo Nordisk a Bagsvaerd e si è esteso a un edificio adiacente adibito a uffici. Il fumo non è tossico e non ci sono feriti”

Sulle cause dell’incendio, tuttavia, si continua ad indagare. Smith ha dichiarato che le fiamme sono partite in un container in un cantiere della casa farmaceutica, e da lì avrebbero raggiunto il tetto dell’edificio adiacente. Secondo le prime stime, i lavori potrebbero andare avanti ancora per altre quattro o sei ore.