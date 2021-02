Dispositivi medici. Manifestazione d’interesse per il personale di field nelle strutture della Regione Lazio

Dopo la regione la Lombardia, Confindustria Dispositivi Medici è entrata in contatto con la Regione Lazio per raccogliere la manifestazione d’interesse per la vaccinazione Covid-19 da parte del personale di field delleimprese dei dispositivi medici associate.

L’obiettivo è quello di garantire il funzionamento delle tecnologie mediche in uso nelle strutture e assicurare la continuità assistenziale. Potranno inviare la loro manifestazione di interesse, registrandosi sul form che mettiamo a disposizione in fondo alla pagina, le categorie professionali che assicurano l’attività di supporto tecnico scientifico al fianco dei medici e degli operatori nelle varie strutture sanitarie e nei reparti più esposti al contagio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sale operatorie, terapia intensiva, rianimazione, radiologia e laboratorio analisi.

Come gli specialisti di prodotto e gli addetti alla manutenzione e assistenza tecnica che entrano nei presidi ospedalieri, nei presidi territoriali o nei laboratori di analisi per fini diversi da quelli commerciali, e potranno così operare in sicurezza.

L’adesione all’iniziativa è riservata ai dipendenti e agenti monomandatari delle imprese aderenti a Confindustria Dispositivi Medici che hanno la residenza e operano nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio della Regione Lazio.