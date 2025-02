EFPIA. Le aziende farmaceutiche e medtech sono invitate a eliminare gradualmente i PFAS

EFPIA PFAS: lavorare per un futuro sostenibile proteggendo l’assistenza ai pazienti Le aziende farmaceutiche e medtech sono invitate a partecipare a un progetto sull’esposizione ai PFAS, le emissioni e la gestione del fine vita nel settore sanitario

Politico January 27, 2025 – BY NATHALIE MOLL, DIRECTOR GENERAL, EFPIA

Negli ultimi due anni si è assistito a una crescente attenzione per i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche), un gruppo di oltre 10.000 sostanze chimiche sintetiche ampiamente utilizzate nei prodotti di consumo e industriali. La loro stabilità chimica e resistenza all’olio e all’acqua li ha resi incredibilmente utili in molti settori, tra cui il settore farmaceutico, dove sono essenziali per medicinali e dispositivi medici, produzione e confezionamento.

In seguito a una proposta congiunta di restrizione REACH (ndr: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of chemicals) da parte di cinque stati membri dell’UE nel 2023, questo ampio gruppo di sostanze chimiche è stato sotto i riflettori a causa di preoccupazioni per l’ambiente e la salute, concludendosi potenzialmente con un divieto diffuso di tutti i PFAS entro il 2027.

L’industria farmaceutica basata sulla ricerca sostiene la regolamentazione dei PFAS di interesse, sostituendoli o riducendone al minimo l’uso, proteggendo al contempo l’accesso dei pazienti ai medicinali.

C’è anche un ampio consenso all’interno del settore farmaceutico sul fatto che la legislazione ambientale sia importante per mitigare gli impatti ambientali e i cambiamenti climatici, e le aziende stanno lavorando a numerose iniziative per raggiungere questo obiettivo.

Lanciato progetto da 50 milioni di €

Il nostro settore è attivamente alla ricerca di alternative. Come parte dell’Innovative Health Initiative (IHI), un’iniziativa di partenariato pubblico-privato per la ricerca e l’innovazione in ambito sanitario tra l’UE e le industrie europee delle scienze della vita, è stato lanciato un bando per un progetto sull’esposizione ai PFAS, le emissioni e la gestione del fine vita nel settore sanitario.

L’iniziativa vedrà impegnati almeno 48 milioni di €, metà dei quali sono contributi in natura dall’industria e metà finanziamenti UE per partner pubblici, per esplorare quali PFAS sono attualmente utilizzati nei settori farmaceutico e medtech, identificare opportunità per eliminare gradualmente i PFAS preoccupanti e trovare alternative che mantengano almeno lo stesso livello di sicurezza per i pazienti e prestazioni del prodotto.

Dal lato dell’industria, l’iniziativa è guidata dalla società farmaceutica belga UCB e coinvolge 26 aziende farmaceutiche e medtech. Ulteriori considerazioni sulla proposta esamineranno l’uso migliorato dei materiali PFAS e la riduzione al minimo dell’esposizione ambientale, mapperanno i tipi e le applicazioni dei PFAS lungo tutta la catena di fornitura e svilupperanno un database di alternative. Il bando è aperto fino al 23 aprile per i consorzi che desiderano presentare domanda di finanziamento. Le grandi aziende che desiderano contribuire in natura e unirsi al consorzio industriale esistente devono contattare EFPIA.

La chiamata IHI è importante.

Attualmente non ci sono prove di alternative tecnicamente idonee e prontamente disponibili che possano sostituire i principi attivi farmaceutici (API) PFAS. Non esiste una singola sostituzione “drop in”, dato che ogni API non solo cura una determinata condizione medica, ma ha anche proprietà individuali come efficacia, effetti collaterali, incompatibilità e interazioni farmacologiche.

Comprendere i PFAS e i loro usi nei medicinali