EFPIA. L’Europa fatica a tradurre l’eccellenza scientifica in investimenti nella ricerca

Trasformare l’eccellenza dell’UE nella scienza in successo commerciale potrebbe aggiungere più di 120 miliardi di euro all’economia dell’UE in 10 anni
Una nuova ricerca per EFPIA (Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche) di Charles River Associates fornisce la prima panoramica completa dell’attrattiva dell’UE come destinazione per gli investimenti farmaceutici, confrontata con i suoi concorrenti globali: Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Svizzera.
Pubblicato oggi da EFPIA, Assessing Europe’s Competitiveness as a Location for the Life Sciences Industry analizza 20 indicatori di performance in quattro aree chiave fondamentali per attirare investimenti: ricerca e innovazione, quadro normativo, ambiente commerciale e produzione industriale – l’ecosistema completo delle scienze della vita in Europa.
I dati sottolineano la continua leadership dell’Europa nell’eccellenza scientifica in fase iniziale, nelle capacità digitali avanzate e nella produzione farmaceutica, supportata da una forte base industriale e prestazioni commerciali.
Tuttavia, l’analisi mostra anche che l’Europa fatica a tradurre l’eccellenza scientifica in investimenti nella ricerca, studi clinici e nuovi farmaci. Tutto ciò offre una migliore salute e crescita economica.
Mentre i responsabili politici cercano di rafforzare la competitività dell’Europa, questa nuova ricerca aiuta a informare le decisioni politiche che daranno forma al futuro di un’industria parte integrante della salute, dell’economia e della sicurezza dell’Europa. Ogni anno le aziende farmaceutiche investono 55 miliardi di euro in ricerca e sviluppo dell’UE, sostengono circa 2,3 milioni di posti di lavoro e generano più di 366 miliardi di euro di esportazioni. Senza l’industria farmaceutica, la bilancia commerciale complessiva dell’UE si sposterebbe da un surplus di 133 miliardi di euro a un deficit di 88 miliardi di euro.
Allo stesso tempo, riconoscendo l’importanza strategica delle scienze della vita, i concorrenti globali si stanno muovendo più lontano e più velocemente per attirare investimenti farmaceutici. Se l’Europa può eguagliare, o addirittura superare il ritmo e la scala di questa ambizione, il rapporto quantifica ciò che l’UE ha da guadagnare colmando il divario sul suo rivale più vicino:
- Colmare il divario negli investimenti in R&S del settore da solo potrebbe generare ulteriori 105 miliardi di euro di investimenti nel prossimo decennio.
- Aumentare la quota europea di studi clinici globali potrebbe aggiungere quasi 18 miliardi di euro all’economia europea, creare circa 82.000 posti di lavoro e consentire a 158.000 pazienti in più di partecipare agli studi.
- Rafforzare i percorsi normativi e il più ampio ecosistema dell’innovazione potrebbe anche accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci, con il potenziale di portare più di 200 nuovi principi attivi aggiuntivi (NAS) ai pazienti e aumentare il numero di farmaci originari dell’Europa.
Realizzare questo potenziale richiede un’azione coraggiosa e decisiva per costruire sui punti di forza indubbiati dell’Europa e affrontare le questioni identificate nella relazione che stanno ostando sulla strada dell’Europa che realizza la sua ambizione di essere un leader mondiale nelle scienze della vita.
Commentando i dati, Stefan Oelrich, presidente dell’EFPIA e presidente dei prodotti farmaceutici presso Bayer AG, ha dichiarato: “L’Europa ha la scienza, le competenze e una solida base industriale, ma siamo stati sorpassi dalla Cina e dagli Stati Uniti su investimenti, studi clinici e promozione di nuovi farmaci. La sfida dell’Europa è colmare le lacune identificate nella relazione per creare un ambiente che attiri investimenti, acceleri la traduzione in nuovi trattamenti e garantisca l’accesso del primo giorno per gli europei. Se siamo disposti ad agire per colmare il divario, non solo aumentiamo la crescita; assicuriamo la resilienza sanitaria dell’Europa. La scelta è nostra.”
Nathalie Moll, direttore generale dell’EFPIA, ha dichiarato: “Questo rapporto mostra sia la portata dell’opportunità per l’Europa sia le aree in cui è necessaria un’azione urgente per colmare il divario di competitività in altre regioni del mondo.
Con le giuste decisioni, l’Europa può costruire sulle sue solide basi scientifiche e sulle sue capacità industriali per garantire un ecosistema di scienze della vita più competitivo e resiliente. Rafforzare l’attrattiva dell’Europa per gli investimenti farmaceutici non solo sosterrà la crescita economica e la sicurezza, ma garantirà anche che i pazienti europei trarranno più rapidamente beneficio dalla prossima generazione di scoperte mediche”.
Risultati chiave del rapporto:
Tratto dalla relazione, di seguito è riportata una breve sintesi dei punti di forza e di debolezza dell’Europa in una serie di indicatori.
Punti di forza dell’UE:
- L’UE mostra una forte crescita degli investimenti nel settore manifatturiero (15% CAGR 2018-2022, superando l’11% della Cina) e un surplus commerciale persistente – il più grande contributo in Europa – che riflette catene di approvvigionamento resilienti e capacità di esportazione.
- L’UE si comporta molto nella percentuale di pubblicazioni di scienze mediche che sono tra le più citate (top 1%) a livello globale.
Prestazioni moderate dell’UE:
- La scoperta di nuove sostanze attive (NAS) per i farmaci è diminuita del 20% nell’UE; in Cina è balzata del 470%.
- La protezione della proprietà intellettuale dell’UE supera solo la Cina.
- Origine di nuovi farmaci. La Cina ora guida l’UE e gli Stati Uniti come originatore di nuove sostanze attive (NAS) – da 4 NAS nel 2018 a 28 nel 2024. I NAS dalla Cina vengono sempre più lanciati negli Stati Uniti e in Europa.
- Il lancio di nuovi farmaci: in media, i paesi dell’UE hanno raggiunto un tasso di lancio del 39%, sostanzialmente inferiore a quello degli Stati Uniti con l’85%. Le disparità persistono tra i principali performer dell’UE, ad esempio in Germania (61% lanciato in generale e 44% entro un anno); rispetto alla Francia, (52% lanciato in generale e 23% entro un anno). La Germania è in cima all’Europa ma rimane ben al di sotto degli Stati Uniti.
Debolezza dell’UE:
- Le domande di brevetto dell’UE sono cresciute modestamente (6% 2014-2024); l’aumento del 170% della Cina evidenzia la relativa stagnazione dell’UE. Le tendenze indicano che l’UE non sta catturando una quota proporzionale del capitale dell’innovazione mobile rispetto ai pari globali.
- Le tempistiche di approvazione normativa sono migliorate (430 giorni nel 2024, rispetto ai 464 del 2015), ma rimangono più lunghe che in Cina (390 giorni) e negli Stati Uniti (356 giorni).
- La performance dell’UE nella spesa farmaceutica è dell’1% del suo PIL, rispetto alla Cina (1,8%) e agli Stati Uniti (2,0%)
- Più di 20 Stati membri dell’UE applicano strumenti di contenimento dei costi come sconti obbligatori, imposte obbligatorie sulle vendite e claw-back, mentre gli Stati Uniti e la Cina si affidano a sconti o sconti più limitati. Questi meccanismi sono ampiamente riportati per scoraggiare gli investimenti farmaceutici.
- Ogni paese dell’UE, a parte la Spagna, sta perdendo una quota di sperimentazione clinica. La modernizzazione della società e le dimensioni della popolazione cinese rendono la sua crescita “non sorprendente”, afferma il rapporto. La perdita di quota di mercato dell’UE è la più preoccupante, con una quota globale in calo dal 22% nel 2013 al 12% nel 2023.
La legislazione farmaceutica dell’UE darà forma al futuro della ricerca, dello sviluppo e della produzione in Europa per i decenni a venire. A meno che non vengano apportati cambiamenti, l’Europa dipenderà dall’innovazione medica di altre regioni e i nostri cittadini aspetteranno più a lungo per gli ultimi progressi nell’assistenza.
EFPIA e le sue società associate condividono gli obiettivi della strategia farmaceutica dell’UE per aumentare l’accesso dei pazienti ai medicinali in tutta Europa e rafforzare la competitività del settore farmaceutico europeo.
Tuttavia, riteniamo che la proposta di legislazione farmaceutica dell’UE avrà l’effetto opposto. L’impatto netto delle proposte minerà la competitività dell’Europa e rallenterà la ricerca, lo sviluppo e la consegna di nuovi trattamenti e vaccini in Europa.
La legislazione proposta riduce significativamente i diritti europei di proprietà intellettuale (IP) aggiungendo criteri complessi, incompatibili e inutilizzabili per recuperare la perdita di protezione della proprietà intellettuale. Il suo impatto accelererà diverse tendenze negative:
L’affermazione che le proposte miglioreranno l’accessibilità di medicinali e vaccini, aumentando al contempo la ricerca scientifica e l’innovazione in Europa è fuorviante. Le proposte mettono a repentaglio i progressi nell’assistenza per tutte le persone, da quelle che vivono con le condizioni croniche più comuni a quelle con malattie ultra-rare poco comprese. Accelererà ulteriormente la perdita della base industriale europea a favore degli Stati Uniti e dell’Asia, e gli europei perderanno progressi che saranno invece disponibili altrove.
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