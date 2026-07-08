EFPIA. Migliorare e rendere più comprensibile il foglietto illustrativo

Migliorare la comprensione: l’importanza di materiali di comunicazione efficaci nell’industria farmaceutica

EFPIA – 5 luglio 2026

L’importanza di creare materiali di comunicazione comprensibili e a misura di paziente con strategie coerenti non può essere sopraffata. Le aziende farmaceutiche producono un’ampia varietà di materiali di comunicazione per aiutare i pazienti a comprendere i loro farmaci e trattamenti. Alcuni esempi comuni includono i volantini informativi per i pazienti (PIL), i moduli di consenso informato (ICF), i materiali di minimizzazione del rischio, i riassunti in linguaggio semplice (PLS) e i materiali di reclutamento degli studi clinici, tra molti altri.

Informazioni chiare e di facile comprensione possono aiutare i pazienti a prendere decisioni informate, seguire correttamente i loro piani di trattamento e sentirsi più sicuri nella gestione della loro salute. Inoltre, una mancanza di comprensione dei materiali che i pazienti ricevono può contribuire in modo significativo alla mancata aderenza. La mancata aderenza ai farmaci per le malattie croniche, che si attesta a uno sbalorditivo 50%, si traduce fino al 50% dei fallimenti del trattamento. Questo problema è ulteriormente amplificato se si considerano le 200.000 vite perse ogni anno nell’UE a causa della non aderenza e il significativo onere economico di 80-125 miliardi di euro ogni anno.

Data questa importante necessità di creare materiali di comunicazione a misura di paziente, un gruppo di 8 professionisti che lavorano all’interno delle aziende associate all’EFPIA e con circa un secolo di esperienza collettiva nella comunicazione incentrata sul paziente e/o lavorando con i membri della comunità dei pazienti ha sviluppato la guida pratica “Migliorare la comprensione: l’importanza di materiali di comunicazione efficaci nell’industria farmaceutica“

Principi generali e strategie per stimolare la comunicazione centrata sul paziente

Un’efficace comunicazione a misura di paziente nell’industria farmaceutica si basa su diversi contributori chiave come evidenziato nella figura 1 e diverse strategie e strumenti possono essere impiegati per implementare questi principi come evidenziato nella figura 2.

Una strategia critica è coinvolgere attivamente i pazienti nello sviluppo dei materiali. Ad esempio, condurre discussioni qualitative di focus group con i pazienti può fornire preziose informazioni sulle loro esigenze e preferenze, assicurando che i materiali riflettano le loro esperienze e sfide della vita reale.

Sfruttare i formati elettronici può anche migliorare significativamente l’accessibilità e l’impegno delle informazioni mediche. L’incorporazione di elementi multimediali interattivi come i video consente una presentazione più coinvolgente di informazioni complesse, aiutando i pazienti a comprendere meglio i concetti chiave relativi alla loro salute.

Conclusione

Mentre guardiamo al futuro, c’è speranza per un cambiamento trasformativo nel modo in cui ci impegniamo con i pazienti. Incoraggiamo tutte le parti interessate – organismi di regolamentazione, professionisti sanitari, organizzazioni di pazienti e membri del settore – a partecipare attivamente a un dialogo costruttivo. Insieme, possiamo creare la flessibilità necessaria all’interno dei quadri normativi per implementare questi principi incentrati sul paziente senza compromettere la sicurezza.

Inoltre, l’armonizzazione tra le regioni è essenziale per garantire la coerenza nella comunicazione nel rispetto della diversità culturale e linguistica. Collaborando su migliori pratiche e strumenti, possiamo migliorare la chiarezza e l’accessibilità delle informazioni per tutti i pazienti.

Ti invitiamo a leggere questo documento e unirti a noi in questo importante viaggio verso il miglioramento dell’alfabetizzazione sanitaria e della sicurezza dei pazienti.