COMUNICATO STAMPA

Premio Le Eccellenze dell’Informazione Scientifica: FEDAIISF protagonista al MAXXI

Il Presidente nazionale FEDAIISF Francesco Ferrari è stato invitato a consegnare il premio della categoria Informazione Scientifica Tradizionale, in qualità di Padrino.

Roma, 25 giugno 2026 – Si è svolta al MAXXI di Roma la cerimonia del Premio Le Eccellenze dell’Informazione Scientifica e la Centralità del Paziente, promosso da OCMS, manifestazione che ogni anno riunisce il mondo della comunicazione medico scientifica.

Per la categoria Informazione Scientifica Tradizionale, il Presidente nazionale FEDAIISF Francesco Ferrari è stato invitato a ricoprire il ruolo di Padrino e a consegnare il premio. La scelta riconosce l’attività di rappresentanza e l’impegno istituzionale con cui FEDAIISF contribuisce a valorizzare il patrimonio di competenze, relazione e conoscenza che caratterizza la figura dell’informatore scientifico, in piena coerenza con i valori che la categoria intende promuovere: qualità del contenuto scientifico, correttezza dell’informazione, etica professionale e centralità della relazione tra informazione e pratica clinica.

A rappresentare il Presidente sul palco e a consegnare il premio è stato Mario Pescheta, Presidente della federata FEDAIISF AISFPRO Lazio, accompagnato dal Tesoriere Jacopo Gallo.

Il Premio ha una caratteristica che lo rende unico nel panorama dei riconoscimenti di settore: a scegliere i progetti vincitori sono i medici, ossia chi quell’informazione la riceve e la utilizza ogni giorno nella pratica clinica.

Il premio della categoria Informazione Scientifica Tradizionale è stato assegnato al progetto “Vulnerabili: accesso all’insulina per persone con diabete in povertà sanitaria”, promosso da Novo Nordisk.

Con questa presenza FEDAIISF ribadisce il ruolo dell’informazione scientifica come anello tra la ricerca e la cura, a fianco di chi ogni giorno lavora perché le terapie raggiungano chi ne ha bisogno.

Nota:

Il Premio “Le Eccellenze dell’Informazione Scientifica e Centralità del Paziente“, promosso dall’Osservatorio Comunicazione Medico Scientifica (OCMS), nasce per valorizzare e riconoscere tutti quei progetti di informazione scientifica che hanno apportato un reale beneficio alla salute del paziente.

Il benessere dei cittadini è, infatti, l’obiettivo principale della Società. Questo viene condiviso anche da Istituzioni, Sanità Pubblica e Privata, Aziende Farmaceutiche e Associazioni di Pazienti e Cittadini.

La scelta delle eccellenze vincitrici spetta a coloro che scendono in campo per prendersi cura in prima persona dei pazienti: i medici. È l’unico Premio in cui sono i medici a decidere.