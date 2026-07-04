False comunicazioni a nome del Ministero della Salute per rinnovare la Tessera Sanitaria. Truffa

Attenzione! Tentativo di truffa in corso. False comunicazioni a nome del Ministero della Salute per rinnovare la Tessera Sanitaria

Ministero della Salute – 3 luglio 2026

Stanno circolando in questi giorni false comunicazioni, a mezzo e-mail e SMS, che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria.

Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali.

Come funziona la truffa

Le comunicazioni fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria.

Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali, sensibili e di pagamento.

I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente.

Come riconoscere ed evitare la truffa

Il Ministero della Salute non invia comunicazioni con link per il rinnovo della tessera sanitaria né richiede l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali.

Si ricorda che:

la tessera sanitaria ha una validità di 6 anni ;

; in assenza di smarrimento o furto non è necessario effettuare alcuna richiesta di rinnovo ;

; la nuova tessera viene inviata automaticamente alla scadenza;

la nuova tessera viene inviata automaticamente alla scadenza; eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa fare

non cliccare sui link contenuti nelle comunicazioni sospette

non fornire dati personali, sensibili o di pagamento

cancellare immediatamente il messaggio.

Per aggiornamenti e informazioni ufficiali si invita a fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali del Ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti.

Nelle immagini, lo screenshot di una comunicazione fraudolenta e di due pagine del sito fraudolento.