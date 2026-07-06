ARISF Abruzzo: partecipata assemblea annuale

ARISF Abruzzo: partecipata l’assemblea annuale, tra bilanci, formazione e nuove collaborazioni per il futuro

Si è svolta venerdì pomeriggio l’assemblea annuale di ARISF Abruzzo, un importante momento di confronto tra gli associati, dedicato al bilancio delle attività realizzate nel corso dell’ultimo anno e alla presentazione dei progetti che caratterizzeranno i prossimi mesi.

Nel corso dell’incontro, la Presidente Barbara Pinna, insieme al direttivo, ha ripercorso le principali iniziative promosse dall’associazione a favore degli Informatori Scientifici del Farmaco del territorio, confermando l’impegno di ARISF Abruzzo nel promuovere formazione, aggiornamento professionale e occasioni di crescita per la categoria.

Tra le novità illustrate ai soci figurano un corso di formazione online dedicato al Fondo sanitario integrativo FONCHIM e una serie di incontri online, realizzati in collaborazione con un avvocato di FEDAIISF, finalizzati ad approfondire gli aspetti contrattuali che interessano la professione. I corsi offriranno strumenti pratici per orientarsi tra le diverse tipologie di contratto e conoscere meglio i diritti e i doveri dei lavoratori del settore.

L’associazione ha inoltre annunciato la riproposizione dei corsi BLSD, da sempre molto apprezzati dai partecipanti, confermando l’attenzione verso la diffusione delle competenze di primo soccorso.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle future collaborazioni con il mondo del volontariato. In particolare, ARISF Abruzzo avvierà iniziative condivise con l’Associazione Laboratorio Incontro e con l’Associazione Progetto Viva dell’Aquila, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la professione dell’Informatore Scientifico del Farmaco e il tessuto sociale del territorio attraverso attività di sensibilizzazione e solidarietà.

L’assemblea si è conclusa con una cena conviviale alla quale sono stati invitati anche numerosi colleghi non ancora iscritti all’associazione. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di incontro, dialogo e condivisione, oltre che un momento per far conoscere più da vicino la missione e le attività di ARISF Abruzzo, nella convinzione che la partecipazione associativa rappresenti un valore aggiunto per la crescita professionale e umana della categoria.