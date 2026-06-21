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AIISF Brescia. Eletto il nuovo Direttivo sezionale

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Il giorno 8 giugno 2026 a Desenzano del Garda si é riunito il nuovo direttivo eletto il 18 maggio 2026. Rimarrà in carica fino al 18 maggio 2029.
Gli incarichi sono così assegnati:

Presidente: Fasano Lorella
Vicepresidente: Bisci Francesco
Segretario: Ceresoli Claudio
Tesoriere: Benedini Stefania
Consiglieri :Arlandini Chiara, Chianese Gemma, Colacino Demetrio, Marefetti Andrea, Piga Giorgia.

Il Direttivo ringrazia tutti i soci per la fiducia accordata attraverso il loro voto.

Il nuovo Direttivo ci ha inviato il seguente comunicato:

Con entusiasmo e senso di responsabilità, il Direttivo si impegna a lavorare per la tutela e la valorizzazione della professione dell’ISF, promuovendo iniziative di aggiornamento, confronto e crescita associativa.

Siamo certi che, con il contributo e la partecipazione di tutti i soci, sarà possibile rafforzare ulteriormente la presenza e il ruolo dell’Associazione sul territorio, affrontando insieme le sfide future e cogliendo nuove opportunità di sviluppo professionale.

Un ringraziamento particolare va a chi non fa parte più del direttivo sia per il lavoro svolto sia per il contributo offerto all’Associazione nel corso del precedente mandato.

Con questi presupposti il Direttivo si appresta a iniziare il proprio mandato con spirito di servizio, disponibilità all’ascolto e volontà di collaborazione, nella convinzione che la forza dell’Associazione risieda nella partecipazione attiva di tutti i suoi associati.

Grazie ancora per la fiducia accordataci.

Auguriamo a tutti buon lavoro e un proficuo percorso insieme.

Direttivo AIISF-ABIS Brescia
–  Federato Fedaiisf  –

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Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

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