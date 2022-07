EMA. Verso una migliore prevenzione della carenza di medicinali nell’UE

L’EMA ha pubblicato una guida per le organizzazioni di pazienti e operatori sanitari con principi chiave ed esempi di buone pratiche per supportarli nella prevenzione e nella gestione della carenza di medicinali per uso umano.

La carenza di medicinali e la ridotta disponibilità di medicinali rappresentano un problema crescente nell’UE e nel mondo ed è stato amplificato dalla pandemia di COVID-19. Può avere un impatto significativo sulla cura del paziente causando il razionamento dei farmaci e il ritardo dei trattamenti critici. A causa della carenza di medicinali, i pazienti potrebbero dover utilizzare alternative meno efficaci e potrebbero rischiare di usare i farmaci in modo errato.

Le cause delle carenze possono includere problemi di produzione che portano a ritardi o interruzioni nella produzione, carenza di materie prime, aumento della domanda di medicinali, problemi di distribuzione, interruzioni del lavoro e disastri naturali.

I pazienti e gli operatori sanitari sono gli attori principali alla fine della filiera, pertanto le loro attività di prevenzione delle carenze si limitano solitamente alla gestione della domanda di medicinali a rischio di penuria. La guida dell’EMA esamina anche le misure che aiutano a migliorare la preparazione, la pianificazione e l’uso razionato per i medicinali che scarseggiano o che dovrebbero esserlo nel prossimo futuro.

Alcune delle raccomandazioni chiave incluse nella guida dell’EMA si applicano solo alle organizzazioni dei pazienti, alcune solo alle organizzazioni degli operatori sanitari e alcune a entrambe. Ad esempio, entrambi i tipi di organizzazioni sono incoraggiati a:

sviluppare osservatori in collaborazione con le autorità nazionali per raccogliere e analizzare le informazioni dei pazienti e degli operatori sanitari sulle carenze e sui loro segnali precoci;

collaborare con le autorità nazionali su criteri e modalità per sviluppare registri dei medicinali essenziali e critici;

organizzare campagne in tutta l’UE per sensibilizzare sulle carenze, dove trovare informazioni sulle carenze in corso, sui rischi di stoccaggio e sull’uso sicuro di medicinali alternativi.

Le raccomandazioni chiave sono state preparate sulla base delle consultazioni con le organizzazioni membri del Gruppo di lavoro dei pazienti e dei consumatori dell’EMA (PCWP) e del Gruppo di lavoro degli operatori sanitari (HCPWP). Si basano su pratiche e iniziative esistenti nei singoli Stati membri dell’UE in cui le raccomandazioni sono state attuate spesso in isolamento, alcune delle quali sono descritte nell’allegato della guida.

La serie completa di linee guida può essere consultata nella guida alle buone pratiche, ma anche in un foglio informativo sviluppato dall’EMA per i pazienti e gli operatori sanitari.

Una raccolta di icone PDF di schede informative presenta ciò che i pazienti possono fare quando si tratta di carenza di medicinali.

EMA News – 15 luglio 2022

Good practice guidance for patient and healthcare professional organisations on the prevention of shortages of medicines for human use (PDF/450.22 KB) (new)