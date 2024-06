Evento: “AIFA si presenta”. Un pasticcio!

Repubblica riporta la notizia che “AIFA si presenta” e chiede a chi vuole conoscere il suo nuovo modello di partecipare a un convegno, diventando sponsor. Attraverso una neonata agenzia che organizza congressi, la Fuel consunlting, propone alle aziende farmaceutiche, cioè i soggetti primariamente interessati a sapere come lavorerà l’agenzia, un contributo da 5, 10 o 20 mila euro

L’appuntamento, riporta Repubblica, è per il 21 giugno in una sede istituzionale, la sala Piccinno del ministero alla Salute. Chi vuole approvare i farmaci, osserva l’autore dell’articolo, Michele Bocci, paga per sentir parlare chi li approva, per di più in una sede istituzionale. Un groviglio di inopportunità del tutto inedito nel mondo della farmaceutica.

Si scatenano polemiche durissime, con il Pd che chiede conto al ministro alla Salute Orazio Schillaci. A sera, arrivano due comunicazioni di segno diametralmente opposto, altra spia del caos che si è generato.

Dal ministero alla Salute dicono infatti che l’evento non si terrà più all’interno della sede di lungotevere Ripa, a suo tempo concessa dal capo di gabinetto Marco Mattei. La sala è revocata.

AIFA a sua volta pubblica un Comunicato stampa (n. 8/2024) in cui “smentisce notizia su sponsorizzazione evento“. Nel Comunicato si legge: “In riferimento a notizie diffuse oggi dalla stampa, l’Agenzia Italiana del Farmaco smentisce con forza di aver richiesto sponsorizzazioni o aver proposto contributi di carattere economico alle aziende farmaceutiche che prenderanno parte all’evento previsto per il 21 giugno presso il Ministero della Salute. L’AIFA è totalmente estranea all’organizzazione dell’evento e la sua partecipazione è prevista a titolo completamente gratuito. Pubblicato il: 13 giugno 2024“

La richiesta di soldi, si osserva nell’articolo, è arrivata dagli organizzatori a un gran numero di industrie, come poteva l’agenzia non essersi accorta di niente?

Nella brochure si cita anche la presenza di Schillaci, che non è mai stato invitato. Cento posti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento ma poi Fuel, ed è veramente difficile pensare che Aifa non lo sapesse, fa lo “sponsor prospectus”. Alle aziende che verseranno 20 mila euro, ad esempio, verranno dati 3 posti, inserita una brochure nella cartella del convegno e sarà riprodotto il logo nell’area del coffee break, sui materiali stampati e nel sito dell’evento.

Il Pd al senato ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo: «Chiediamo di sapere se il ministro sia a conoscenza di questa assurda iniziativa e se non ritenga di intervenire urgentemente per evitare che il suo nome, la dignità e la credibilità del ministero che presiede siano lesi in modo irreparabile».