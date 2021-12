Evento Confconsumatori. “L’assistenza sanitaria e previdenziale in Italia nel periodo emergenziale”

Nell’ambito del progetto Covid Campania, Confconsumatori, in collaborazione con Fimmg (Federazione Italiana Medici Di Medicina Generale), Fedaiisf (Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco) e Ordine dei Medici di Messina, organizza per lunedì 20 dicembre alle 17,00 un webinar su piattaforma ZOOM dal titolo “L’assistenza sanitaria e previdenziale in Italia nel periodo emergenziale”. L’evento ha come obiettivo di creare i presupposti per una riflessione a più voci tra Istituzioni, esperti, operatori del settore e rappresentanti dei consumatori sui diritti del cittadino durante la pandemia. Le criticità, le prospettive e, soprattutto, le figure chiave che svolgono un ruolo strategico, sia nel garantire un’adeguata assistenza, sia nel contrastare la diffusione del virus Covid-19 e le relative ricadute che incidono sulle famiglie italiane.

PROGRAMMA:

Saluti istituzionali

Franco Conte, dirigente nazionale Confconsumatori APS

Elena Bruno, responsabile Confconsumatori Napoli

Ugo Trama, componente Unità di crisi della Campania

Introduce e modera Alberto Brich, psicologo

Relatori

Carmen Agnello, esperta Confconsumatori, responsabile “Sportello Salute”

L’impegno di Confconsumatori nella tutela del diritto alla salute al tempo del covid.

Giacomo Caudo, presidente nazionale Fimmg e Presidente Ordine dei Medici di Messina

Il supporto strategico al sistema sanitario nazionale dei medici di base durante la pandemia.

Antonio Mazzarella , Presidente nazionale Fedaiisf

Il ruolo degli informatori scientifici del farmaco nella lotta al Covid.

Conclusioni e dibattito → Iscrizione Webinar ←