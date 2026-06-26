Takeda delocalizza da Pisa a Vienna: 67 licenziati

Pisa: Takeda delocalizza a Vienna, 67 licenziati

Sciopero proclamato dalla Cgil contro il trasferimento di alcune linee produttive dell’azienda farmaceutica Takeda da Pisa all’Austria con taglio di 67 lavoratori in somministrazione.

Controradio – 25 giugno 2026 by Domenico Guarino

“Chiediamo a Takeda di stoppare la delocalizzazione di una parte delle attività produttive da Pisa e Vienna, che inevitabilmente impoverirà tutto il sito toscano con gravi future conseguenze per tutto l’organico – dice la Cgil di Pisa – Chiediamo inoltre l’annullamento delle cessazioni dei contratti dei lavoratori somministrati, l’apertura immediata di un vero confronto con i sindacati per valutare tutte le possibili alternative”. La Cgil ha annunciato un primo giorno di sciopero lunedì (8 ore su tutti i turni con presidio davanti all’azienda).

“Ci è stata comunicata – aggiunge il sindacato – la volontà di Takeda di trasferire una parte delle attività produttive e la decisione di cessare l’utilizzo di tutta la forza lavoro somministrata che coinvolge 67 lavoratori. Takeda ci ha inoltre evidenziato che questa scelta crea comunque circa 35 esuberi di lavoratori diretti, che però saranno ricollocati in mansioni lasciate libere dai lavoratori somministrati”.

“Abbiamo subito espresso la nostra totale contrarietà a questa scelta – prosegue – perché colpisce proprio quei lavoratori che sono presenti in azienda da molti anni e che l’hanno fatta crescere con impegno, professionalità, esperienza e competenza, così come dimostrato dal raggiungimento dei risultati di produttività ed economici dello stabilimento”.

La Cgil, infine, rifiuta “la logica di scelte aziendali, calate dall’alto di una multinazionale giapponese, che consideriamo inaccettabili e la logica per la quale si scaricano sui lavoratori più deboli e più ricattabili le conseguenze di gestioni che, in nome del profitto di pochi, sacrificano la vita di 67 famiglie”.