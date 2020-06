Farmaci, boom di acquisti durante il lockdown: +220%

L’indagine di Farmakom tratteggia anche l’identikit dell’acquirente medio: donna, tra i 50 e i 60 anni, residente in Lombardia

La Repubblica Economia & finanza – 26 giugno 2020

Nei primi quattro mesi del 2020 le vendite di farmaci e dispositivi medici online sono state superiori del 220% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È uno degli effetti collaterali della pandemia: gli italiani a casa durante il lockdown hanno cercato di limitare al massimo le uscite e, nonostante le farmacie non abbiano mai chiuso, per farmaci da banco, integratori e dispositivi medici la comodità del web ha prevalso. L’altro motivo di questo aumento a tre cifre è che per due mesi l’Italia è stata a corto di mascherine. Proprio questi dispositivi di protezione hanno influito in modo decisivo sul volume di vendite effettuate via web. Ma in generale è tutto l’e-commerce ad aver avuto un boom in questi ultimi mesi.

