Fedaiisf Puglia. Richiesta alla Regione una ripresa lavorativa degli ISF concordata con i Sindacati Medici

FEDAIISF, l’Associazione degli informatori del Farmaco e del parafarmaco della regione Puglia è una associazione che riunisce professionisti, laureati in discipline scientifiche, che operano secondo il D.Lgs n.219 del 24/04/2006, svolgendo la loro attività presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG), dei Pediati di Libera Scelta (PLS) e all’interno delle strutture ospedaliere del SSR e delle ASL.

Il D.Lgs 219/2006 assegna a noi ISF il compito di divulgare, presso la classe medica e i farmacisti, tutte le informazioni inerenti il corretto impiego dei medicinali ad uso umano, illustrando effetti terapeutici ed effetti collaterali. Anche di nostra competenza, inoltre, è l’attività di Farmacovigilanza. Ogni azienda che voglia commercializzare un proprio farmaco, deve dotarsi al suo interno di un Servizio Scientifico, da cui gli ISF dipendono, e di un responsabile della Farmacoviglianza.

In Italia gli ISF si distinguono, contrattualmente, in due categorie: ISF dipendenti, prevalentemente in aziende multinazionali, ed ISF autonomi a partita IVA.

Pur essendo inquadrati diversamente, noi ISF sottostiamo allo stesso D.Lgs n. 219/2006, abbiamo le stesse responsabilità e mansioni sopra descritte.

A seguito del diffondersi dell’epidemia da Covid-19, abbiamo prontamente interrotta la nostra attività prima nelle zone del nord (già da metà febbraio) e poi via via fino alle regioni del sud, ben prima del DPCM del 9 marzo.

Ad oggi, le aziende multinazionali e gli ISF hanno adottato un atteggiamento prudenziale riguardo il ritorno all’attività lavorativa, stabilendo di continuare a lavorare in smart working, e di rimandare l’attività sul territorio dopo un attento monitoraggio dell’evoluzione sanitaria.Questo lavoro, frutto di rapporti consolidati nel tempo e basati sulla fiducia e sulla professionalità, richiede un contatto diretto che nessuno strumento digitale può sostituire nel lungo periodo.

A questo punto desideriamo attirare la Sua attenzione su questa situazione controversa che da un lato prevede la possibilità di una ripresa lavorativa, in base al DPCM del 26/04/2020 (Codici ATECO 46, 66 e 74), il cui svolgimento però, necessita dell’accesso alle strutture sanitarie, pubbliche e private, che al momento ci viene negato in base alla disposizione della Regione Puglia prot. AOO005_319 del 10/04/2020.

Chiediamo, alla luce dell’attivazione della fase 2, che venga presa in considerazione la nostra richiesta per una ripresa lavorativa, autorizzata tramite disposizione regionale, che annulli in tutto la precedente nota sopracitata (prot. AOO005_319 del 10/04/2020) e naturalmente regolamentata secondo criteri che verranno accordati con le OO SS di categoria (FIMMG, SMI, SNAMI ecc.). Riteniamo che una ripresa concordata con le associazioni di categoria, porti ad una attività che garantisca il lavoro di tutti, rispettando altresì tutte le norme di sicurezza (utilizzo di DPI, mascherine, guanti e quant’altro regolamenta l’accesso negli ambulatori medici) come la nostra professione sanitaria ci porta a rispettare da sempre.

Sicuri di ottenere la Sua attenzione ed in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Coordinamento FEDAIISF Puglia (sezioni di FG -BAT/BA – BR – LE- TA)

Dott. Gerardo Maiella presidente sez. Foggia tel.3285827039 gmaiella@hotmail.com

Dott.ssa Liliana Fumarola presidente sez. BAT/BA tel. 3351618394 lilianafumarola0@gmail.com

Dott. Angelo Bufalo presidente sez. Brindisi tel.3357770469 angelo.bufalo@mylan.com

Dott. Pasquale Malinconico presidente sez. Lecce tel.3384157224 drpasmali@libero.it

Dott. Piero Matino presidente sez. Taranto tel. 3497240299 pmatino@inwind

Massimiliano Impagnatiello Segretario Provinciale Foggia tel 3406151969