Fedaiisf Reggio Calabria. Triangolare di calcio in memoria del compianto collega Seby Trapani

Venerdi 23 Luglio 2021, alle 20.30, alla “Pinetina” di Ravagnese, epico palcoscenico di sudore, fatica, emozioni del calcio dilettantistico reggino, triangolare di calcio Fedaiisf RC, Medici e Farmacisti nel “Memorial Seby Trapani – In campo per la vita”

Non sarà una “normale” partita di calcio. Non sarà l’ennesima occasione di ricerca della compagine più forte, tra alcune categorie professionali. Niente competizione “a tutti i costi”.

Quel venerdì, costituirà uno strumento di condivisione, aggregazione, partecipazione, comprensione, divulgazione. Uno spazio collettivo nel contesto del quale, temi importanti come la solidarietà, la vicinanza a chi soffre, l’Amicizia, il sentire comune, il ricordo, costituiranno il trait d’union tra molte persone diverse, ma rese uguali dalla sensibilità umana e dalla quotidiana attività professionale.

Gli Informatori Scientifici del Farmaco di Reggio Calabria e Provincia, sotto l’egida, gradita e preziosissima di FEDAIISF (Federazione delle Associazioni degli Informatori scientifici del Farmaco), Sezione “Seby Trapani” di Reggio Calabria, stanno percorrendo un cammino sociale ed umano ben preciso, che li vede impegnati su più fronti, VOLONTARIAMENTE, a favore della nostra Comunità.

Essi sono presenti in diverse Strutture Pubbliche, Ospedaliere e del Territorio, per donare un supporto alla campagna vaccinale in corso, per il contrasto a SarsCov2, il Sabato e la Domenica. Hanno anche intrapreso una campagna di sostegno al significato della donazione degli organi, organizzando un importante dibattito pubblico sul tema, recentemente, presso il Lungomare Falcomatà.

E, queste importanti iniziative, vedranno proprio venerdi 23 Luglio pv, con l’incontro di Calcio tra le rappresentative dei Medici, dei Farmacisti e degli Informatori Scientifici Reggini, un importante conferma del loro significato.

Saranno presenti il Dott. Pellegrino Mancini, Responsabile del Centro Regionale Trapianti e la Signora Loredana Trapani, vedova del compianto Collega Dott. Seby Trapani, scomparso precocemente, ma che, attraverso i suoi familiari, è stato un icona di bontà e disponibilità, grazie alla donazione dei suoi organi.

Per tutti questi motivi, siamo lieti di invitare la cittadinanza a partecipare a questo straordinario momento sportivo e aggregativo che si terrà alla “Pinetina”. Vi aspettiamo, per realizzare un sogno di coesione, unione, civiltà e progresso