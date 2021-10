Federsalus. Webinar: La sperimentazione nel campo degli integratori alimentari

Comunicato stampa di FederSalus che annuncia il webinar “La sperimentazione nel campo degli integratori alimentari” che si terrà il 21 ottobre alle ore 9.40.

L’evento, organizzato dall’associazione, vede la partecipazione di esperti come Paolo Magni – Fondazione Giovanni Lorenzini e Professore dell’Università degli Studi di Milano, Paolo Morazzoni e Franca Ponzio – Gruppo di Studio sugli Integratori AFI, e Simona Tarquini, Federica Santagostino e Gabriele Pezzoli di IQVIA, per discutere insieme sulla sperimentazione clinica nel campo degli integratori, tema di estrema attualità per il settore.

FEDERSALUS: Un webinar rivolto ai professionisti del settore approfondisce la sperimentazione nel campo degli integratori alimentari, uno dei temi più attuali che interessano il comparto

Quali sono le opportunità della ricerca scientifica nel campo degli integratori alimentari?

Come si organizza e conduce lo studio clinico di un integratore alimentare?

Analizzando il mercato dal punto di vista degli ingredienti e delle forme di commercializzazione quali sono i trend emergenti e le opportunità di innovazione?

A queste e altre domande risponderanno gli esperti del settore.

Il tema della sperimentazione clinica nel campo degli integratori alimentari ha assunto un’importanza crescente negli ultimi anni anche in relazione all’alto tasso di innovazione del settore. Su questo FederSalus organizza un webinar giovedì 21 ottobre a partire dalle ore 9.40 con l’intervento di autorevoli esperti del settore della ricerca scientifica.

Con un approccio sia teorico che pratico, si partirà dall’analisi del documento del Gruppo di Studio AFI che fornisce le linee guida necessarie per condurre studi clinici allo scopo di valutare la sicurezza, dimostrare l’efficacia e validare le indicazioni sulla salute (health claim) delle sostanze, con un cenno anche al tema delle interazioni tra integratori e farmaci che sarà sempre più rilevante in futuro, esaminandone le eventuali prospettive e complessità.

Il webinar si rivolge ai responsabili di Affari Regolatori, R&D, Ricerca Clinica, Informazione medico-scientifica e Marketing e si inserisce nel fitto programma di proposte che FederSalus offre ai suoi associati e a tutto il mondo professionale e scientifico legato al settore degli integratori alimentari.

I relatori Paolo Magni – Fondazione Giovanni Lorenzini e Professore dell’Università degli Studi di Milano, Paolo Morazzoni con Franca Ponzio – Gruppo di Studio sugli Integratori AFI, Simona Tarquini, Federica Santagostino e Gabriele Pezzoli di IQVIA offriranno un alto momento di formazione e confronto per tutti i partecipanti.

Le iscrizioni sono aperte a questo link fino 20 ottobre. Al termine del seminario sarà possibile richiedere l’attestato di partecipazione.

Agenda

09.40 Apertura dei lavori

09.50 Le evidenze della ricerca scientifica nel campo degli integratori alimentari: opportunità e vincoli – Paolo Magni, Fondazione Giovanni Lorenzini e Università degli Studi di Milano

10.20 Il mercato degli integratori alimentari: analisi dal punto di vista degli ingredienti e delle forme di commercializzazione – Simona Tarquini, IQVIA

10.45 Normative e linee guida sulla sperimentazione clinica nel campo degli integratori alimentari: complessità e prospettive – Paolo Morazzoni e Franca Ponzio, Gruppo di Studio sugli Integratori AFI

11.30 Break

11.40 Organizzazione e conduzione di uno studio clinico di un integratore alimentare – Federica Santagostino e Gabriele Pezzoli, IQVIA

12.10 Q&A

12.30 Chiusura lavori

Nota: Il webinar approfondisce con il contributo di esperti e un approccio sia teorico sia pratico il tema della sperimentazione nel campo degli integratori alimentari che ha assunto un’importanza crescente negli ultimi anni anche in relazione all’alto tasso di innovazione del settore. Partendo dalle recenti evidenze scientifiche e dall’analisi dell’apposito documento redatto dal gruppo di Studio AFI in coerenza con le normative vigenti, saranno fornite le linee guida per condurre studi clinici con la finalità di valutare la sicurezza, di dimostrare l’efficacia e le indicazioni sulla salute (health claim) degli ingredienti. Si farà cenno anche al tema delle interazioni tra integratori e farmaci che sarà sempre più rilevante in futuro.Sarà dato inoltre spazio all’analisi di mercato dal punto di vista degli ingredienti e delle forme di commercializzazione evidenziando i trend emergenti e le opportunità di innovazione.