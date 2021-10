FIARC CONFESERCENTI al fianco degli operatori di Catania e della Sicilia orientale, gravemente colpiti degli eventi atmosferici

Riceviamo e pubblichiamo

“Solidarietà ai colleghi e appello all’Enasarco e alle istituzioni per sostegni adeguati”: Fiarc, la federazione degli agenti di commercio della Confesercenti, è al fianco degli operatori di Catania e della Sicilia orientale, gravemente colpiti degli eventi atmosferici di questi giorni che, come dichiara Felice Nania, Presidente di Fiarc Catania e Vice Presidente vicario di Confesercenti Area metropolitana di Catania, oltre a provocare danni serissimi alle attività economiche hanno reso impraticabili ed interrotte al transito le principali vie di collegamento di una parte importante della Sicilia.

“Molte delle aziende messe in ginocchio dall’alluvione – dice Nino Marcianò, presidente nazionale della Fiarc – sono le naturali clienti degli agenti di commercio che rischiano di vedere ridotta, se non bloccata, la loro attività non solo in questa fase di acuta emergenza, ma anche nell’immediato futuro. Già ora i danni appaiono ingentissimi e la ripresa non sarà facile: per questo è necessario che si mettano in campo misure di sostegno all’intero tessuto economico della zona e aiuti specifici alla categoria. Da questo punto di vista, c’è bisogno di un intervento sostanzioso e immediato dell’Enasarco, cui chiediamo di attivare, con la massima sollecitudine, le procedure di sostegno agli agenti, già previste in casi come questo”.

“La nostra categoria sta faticosamente uscendo dalla crisi provocata dal Covid e non possiamo consentire che eventi come quelli di Catania la facciano ripiombare nell’emergenza: è un preciso dovere di tutela che la Fondazione deve sentire come fondamentale. La Fiarc – conclude Marcianò – si attiverà nelle sedi opportune affinché i colleghi non siano lasciati soli”.

Roma, 27 ottobre 2021

Video nubifragio Catania