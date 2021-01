Filctem. Prestazioni straordinarie fondi sanitari

Oggetto: riepilogo prestazioni straordinarie fondi sanitari in relazione al protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19 anno 2021

in relazione al protrarsi della fase pandemica che ha generato nuovi fabbisogni sia in termini di tutela individuale che di prevenzione collettiva, i Fondi di sanità del nostro perimetro contrattuale hanno apportato delle integrazioni ai Regolamenti e ai Tariffari vigenti per attuare i principi di mutuo soccorso propri della sanità integrativa contrattuale e, nel contempo, si è provveduto a semplificare le procedure in essere per sopperire ai disagi che derivano dal protrarsi dell’emergenza sanitaria

In termini generali, gli Organismi preposti (CDA/Assemblee) hanno ampliato il portafoglio di prestazioni erogabili contemplando quelle di natura straordinaria derivanti da contagio da Covid-19 , disciplinando delle indennità a fronte del verificarsi di ricovero/isolamento domiciliare degli iscritti, stabilendo la rimborsabilità di prestazioni erogate in videoconsulenza/domiciliari, inserendo rimborsi per acquisti di dispositivi medici ove necessari

In alcuni Fondi si è provveduto ad estendere i termini di presentazione della documentazione necessaria nonché i quelli inerenti la presentazione delle domande di rimborso, per sopperire alla difficoltà di rinvenire la documentazione nei tempi utili previsti statutariamente

Le prestazioni innovative introdotte e il sostegno economico che ne deriva sono a dimostrare quanto la copertura sanitaria derivante dai CCNL sia efficace e pronta ad essere rimodulata in relazione alla diversificazione dei bisogni di tutela della platea che rappresentiamo

Le tabelle in calce rappresentano una sintesi delle tipologie di prestazioni introdotte, invitiamo pertanto le strutture ed i delegati a consultare il sito di riferimento per una visione puntuale e dettagliata delle recenti integrazioni , nel rispetto delle corrette modalità per l’invio della documentazione e dei tempi stabiliti .

Tutto ciò necessita di una diffusione capillare sui posti di lavoro per favorire la conoscenza delle appendici in materia tra i nostri iscritti ed associati al Fondo, affinché possano essere informati delle coperture spettanti in questa fase di estrema criticità

Nel rimanere a disposizione per eventuali necessità inviamo fraterni saluti .

Filctem CGIL Roma e Lazio

E.Baldini