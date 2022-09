FIS. Inaugurato dal Sindaco di Montecchio Maggiore il nuovo parcheggio

IL SINDACO DI MONTECCHIO MAGGIORE HA INCONTRATO OGGI LA PROPRIETA’ E IL MANAGEMENT DI F.I.S. E HA PARTECIPATO ALL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO ADIACENTE ALL’AZIENDA

Montecchio Maggiore (VI), 15 settembre 2022 – Gianfranco Trapula, Sindaco di Montecchio Maggiore, ha incontrato oggi la proprietà e il management di F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. e ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo parcheggio esterno situato nei pressi dell’azienda.

La società è stata fondata nel 1957 a Montecchio Maggiore ed è leader in Italia e tra i principali operatori in Europa nella produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica.

Il nuovo parcheggio si trova in via Dante, adiacente dall’ingresso di F.I.S. ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’azienda e l’amministrazione comunale. Il progetto contribuisce a rendere ancora più efficiente la viabilità nell’area circostante grazie alla presenza di 130 posti auto esterni ad uso pubblico e privato.

Il Sindaco ha incontrato la proprietà e i vertici di F.I.S a conferma dell’impegno e della collaborazione tra la società e le istituzioni locali.

FIS supporta i territori attraverso il sostegno alle attività di aggregazione sportiva giovanile, quelle culturali e alle scuole. La società è inoltre attivata per sostenere sul fronte della liquidità le imprese che compongono la propria rete di fornitori, la maggior parte delle quali è localizzata nel centro-nord Italia, attraverso soluzioni di reverse factoring siglate con primari istituti bancari italiani.

Michele Gavino, Amministratore Delegato di F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., ha dichiarato: “ Voglio ringraziare l’amministrazione comunale per la proficua collaborazione di questi mesi. Con questo progetto vogliamo ribadire l’impegno che FIS riserva da anni verso la comunità e il territorio in cui opera. Il dialogo e il confronto con le nostre comunità locali sono da sempre un’occasione di crescita e miglioramento per l’attività della nostra azienda e auspichiamo di poter presto avviare altre iniziative in sinergia con le amministrazioni locali dei territori in cui siamo presenti “.

Gianfranco Trapula, Sindaco di Montecchio Maggiore, ha commentato: “Il nuovo spazio che inauguriamo oggi è l’esempio di come una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato possa portare davvero benefici che hanno ricadute su tutta la comunità. In questo caso andiamo a risolvere il problema del parcheggio che interessava da tempo tutto il quartiere, portando sollievo non soltanto ai dipendenti FIS, ma anche ai residenti dell’area. Da parte della nostra Amministrazione c’è naturalmente la volontà di continuare a lavorare insieme a FIS per migliorare il nostro territorio“.

Comunicato FIS giunto in Redazione Fedaiisf 15 settembre 2022