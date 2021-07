Foggia. Ospedali Riuniti: a giorni ripristinate tutte le attività di volontariato “Solo per volontari, operatori o informatori scientifici”

A parlare è il direttore generale del ‘Riuniti’, Vitangelo Dattoli, che a FoggiaToday illustra l’ennesima riorganizzazione della struttura ospedaliera, per fronteggiare la prevista ondata di ‘Variante Delta’.

Non si tratta più di interi reparti dedicati, ma di aree contenute e ben circostanziate, con percorso dedicato, che non interferiranno con l’attività ospedaliera di base”,spiega.

Il dg del Policlinico foggiano, Vitangelo Dattoli: “Ci stiamo preparando alla normalità, perché questa organizzazione verrà mantenuta per tutta la fase che, ci auguriamo, sarà sempre meno impattante per il sistema ospedaliero”.

Restano invariate le procedure di emergenza, si allentano di poco i protocolli (come da direttiva regionale) e a giorni verranno ripristinate tutte le attività di volontariato, sostegno e tirocini che erano state bloccate dalla pandemia. “Solo per volontari, operatori o informatori scientifici che potranno certificare l’avvenuta vaccinazione”, spiega il dg che nel frattempo si prepara per accogliere, nelle prossime ore, una delegazione di Fratelli d’Italia per rispondere ai dubbi sollevati sul Deu, il Dipartimento di Emergenza Urgenza.

