Gemmato. Col Dl Semplificazioni “ricetta aperta” valida un anno

In Senato – ha dichiarato a ADNkronos il Sottosegretario on. Gemmato – “è passato un emendamento al Dl Semplificazioni che va nella direzione della migliore aderenza terapeutica. In questo provvedimento si apre la possibilità di poter somministrare farmaci da parte delle farmacie partendo dalla prescrizione di un medico specialista e del medico di medicina generale che prescrive una ricetta aperta per un anno: il paziente – ha chiarito il sottosegretario – non è costretto ogni mese ad andare dal medico, ma ha diritto a una ricetta aperta, che gli consente di andare ogni mese in farmacia a ritirare il farmaco”.

Inoltre a livello normativo, ha spiegato Gemmato, col Testo Unico sulla farmaceutica “stiamo mettendo mano alla legislazione farmaceutica che ha come testi di riferimento due regi decreti, uno del 1934 e l’altro del 1938, con circa altri 200 provvedimenti che non davano contezza e chiarezza rispetto all’operatività in tema di farmaceutica. La 405 del 2001, la 219 del 2006, i tanti emendamenti poi hanno complicato quello che doveva essere il quadro di riferimento.

Da qui nasce l’esigenza condivisa di mettere mano ad un Testo unico sulla legislazione farmaceutica e porre le basi per una normativa che dirima da un lato tutta l’iperproduzione di leggi, ma che soprattutto possa dare certezza al cittadino nell’accesso al farmaco e, quindi, nella compliance terapeutica e nell’aderenza terapeutica. Il 31 luglio scorso ci siamo incontrati e il 18 settembre il Consiglio dei ministri ha licenziato la legge delega che avrà un iter procedurale lungo, ma che contiamo di porre a termine entro dicembre 2026″.

il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, è intervenuto oggi a Roma alla presentazione della campagna ‘Ricordati di stare bene’ promossa da HappyAgeing – Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo e Federsanità – Confederazione delle Federsanità Anci Regionali, che invita i Comuni italiani a diventare protagonisti di un grande progetto di sensibilizzazione sull’aderenza terapeutica degli over 65 e fragili.

Il trasferimento delle gliptine ha portato un risparmio per le casse dello Stato di 9,7 miliardi di euro. Siamo riusciti forse anche in termini di aderenza terapeutica, e quindi non di spreco, a far risparmiare lo Stato. La stessa cosa ci accingiamo a fare con le gliflozine.

Fonte ADNkronos – 30 settembre 2025