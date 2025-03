Giornata contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari: la FNOMCeO la celebra a Foggia alla presenza del Ministro Orazio Schillaci, del Sottosegretario Marcello Gemmato e del Governatore Michele Emiliano

Previsti un convegno, un concerto e la prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale.

Sarà presentata una campagna di comunicazione.

Sarà Foggia ad ospitare, il 12 marzo prossimo, le celebrazioni della FNOMCeO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. E sarà un doppio appuntamento, quello al Teatro Umberto Giordano: alle 15, un Convegno per analizzare cause e possibili soluzioni al fenomeno della violenza in sanità; alle 20, un concerto offerto dall’Istituzione Concertistico-Orchestrale della Città Metropolitana di Bari.

Hanno confermato la loro presenza al Convegno il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Sottosegretario Marcello Gemmato e il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano.

Il 13 marzo poi, dalle 9 alle 12, si riunirà il Consiglio nazionale, nella prima assemblea dopo il suo rinnovo elettorale.

“È stata scelta la città di Foggia – spiega il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli – per il suo forte valore simbolico: là dove si è svolto uno dei più dolorosi atti di violenza contro gli operatori sanitari, si cercherà non solo di portare la solidarietà della FNOMCeO, ma di riallacciare e rinsaldare il rapporto medico-paziente e di valorizzare il ruolo sociale dei medici”.

“Siamo onorati e lusingati della scelta – aggiunge il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Foggia, Pierluigi De Paolis – non in quanto vittime di violenza ma perché vogliamo dare il nostro contributo per ricostruire il rapporto medico-paziente e quello medico-cittadini”.

Due le indagini inedite che saranno presentate durante il Convegno: il Terzo Rapporto FNOMCeO-Censis, su “Centralità del medico e qualità del rapporto con i pazienti per una buona sanità”, illustrato da Sara Lena; e il “Focus sulla percezione del cittadino e dei medici riguardo il fenomeno della violenza in sanità”, a cura di Livio Gigliuto dell’Istituto Piepoli.

I risultati saranno poi al centro della Tavola Rotonda “Prendersi cura di chi cura”, cui parteciperanno autorità e stakeholder provinciali, regionali e nazionali: attesa anche il Direttore generale dell’ex DG Professioni sanitarie del Ministero della Salute, Mariella Mainolfi. A moderare il dibattito, così come a condurre l’intero evento, il giornalista Rai Gerardo D’Amico.

Molte e di grande rilievo le autorità che porteranno il loro saluto: oltre al Presidente della FNOMCeO Filippo Anelli, al Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale Andrea Senna, al Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia Pierluigi De Paolis, che apriranno i lavori, sono attesi il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Sindaco di Foggia, Maria Auda Episcopo, il Prefetto, Paolo Giovanni Grieco e il Direttore generale della Asl Antonio Giuseppe Nigri.

Per il concerto serale, l’Istituzione Concertistico-Orchestrale della Città Metropolitana di Bari, diretta dal Maestro Vito Clemente, ha preparato un programma ad hoc, “Purissimo Schubert”, che alternerà sinfonie, appunto, di Franz Schubert con un Inedito di Niccolò Piccinni e con la Prima esecuzione assoluta del Concerto per violino di Nicola Scardicchio, discepolo del Maestro Nino Rota. A dirigere, Ruben Silva. Violinista solista Carmelo Andriani.

La due giorni sarà anche l’occasione per la presentazione della nuova campagna FNOMCeO contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari.

I signori giornalisti sono invitati per gli eventi del 12, previo accreditamento presso l'Ufficio Stampa FNOMCeO

Il Convegno sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di FNOMCeO.

Ufficio Stampa FNOMCeO

informazione@fnomceo.it

27 febbraio 2025

Programma

Fonte Ufficio Stampa FNOMCeO

Nota: La Giornata è prevista dalla Legge 14 agosto 2020, n. 113 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie” e si celebra lo stesso giorno della Giornata europea promossa da dal Consiglio degli ordini dei medici europei (CEOM).