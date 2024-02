Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato 2024

Il 20 febbraio è l’occasione per ricordare quanto sia preziosa la scelta di chi ha deciso di mettere la cura e la salute di tutti al primo posto. In questa data, infatti, ogni anno celebriamo la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato, istituita con la Legge 13 novembre 2020 in onore al personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato che nel corso della pandemia da Coronavirus è stato in prima linea.

Insieme agli Ordini e alle Federazioni delle professioni sanitarie il Ministero della Salute ha realizzato un video per ringraziare tutto il personale appartenente agli ordini professionali delle professioni sanitarie: medici chirurghi e odontoiatri; veterinari; farmacisti; psicologi; chimici e fisici; biologi; professioni infermieristiche; ostetriche; fisioterapisti; tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. E ringraziare anche gli assistenti sociali e i volontari.

“Abbiamo scelto di mostrare i veri volti di questo grande e prezioso mondo di professionisti – dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci – per ricordare che la ricchezza del nostro Sistema Sanitario è fatta soprattutto dal personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato che oggi celebriamo e che ogni giorno si si prende cura della nostra salute. A tutti loro grazie”.

Ministero dellaSalute – 20 febbraio 2024

Fimmg. Anelli: oggi ricordiamo i 380 medici morti per la pandemia

Al lavoro con Schillaci per sblocco fondi risarcimenti vittime

«Stiamo lavorando con il ministro della Salute, Orazio Schillaci per sbloccare i circa 6 milioni di euro, da recuperare dall’Inail a favore delle famiglie dei sanitari morti in servizio per Covid. Pensiamo con il ministro Schillaci di mettere in moto un meccanismo per distribuire queste risorse nel più breve tempo possibile». Lo ha detto il presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, all’Adnkronos Salute, a margine dell’evento la Salute al centro, dedicato alla IV giornata del personale sanitario, oggi a Roma. “Oggi vogliamo ricordare tutti coloro che con generosità e sacrificio hanno perso la vita durante la pandemia. I medici e gli odontoiatri caduti a causa del Covid sono stati 380” ha detto. Per Anelli, «è un dovere da parte dello Stato dare una risposta anche se assolutamente parziale a un dolore così grande e a un sacrificio così forte a quelle famiglie che hanno perso i loro congiunti. Credo che sia un modo per lo Stato di dire grazie. La medaglia d’oro al valore per tutti i medici è stata una risposta importante, ma è anche importante l’attenzione nei confronti delle famiglie», ha concluso Anelli sottolineando che mentre i medici dipendenti hanno potuto già avere ristori per quelli convenzionati, medici di famiglia e pediatri di libera scelta, «questo ancora non è avvenuto».

Fimmg – 20 febbraio 2022 (fonte Adnkronos)

N.d.R.: Nel nostro piccolo non possiamo non ricordare con commozione anche quegli informatori caduti nell’esercizio del loro lavoro a causa del Covid. Non sappiamo quantificarne il numero, non essendoci un Ordine Professionale, ma ci sono stati. Anche se per certi personaggi non contano nulla per noi è importante non dimenticarli