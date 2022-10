Grave lutto ha colpito la Dr.ssa Solfrini, coordinatrice del gruppo di lavoro sull’informazione scientifica dell’Emilia Romagna

Abbiamo appreso della scomparsa di Ilva Melotti, cara mamma della Dr.ssa Valentina Solfrini, coordinatrice del gruppo di lavoro dell’Emilia Romagna sull’informazione scientifica nell’ambito del SSR.

Ilva Melotti era presidente dell’Istituto Oncologico Romagnolo, partecipe del movimento femminile e punto di riferimento per le nuove generazioni impegnate nelle attività sociali e nella formazione delle nuove classi dirigenti.

Un lutto è sempre una triste circostanza, ma quando si tratta della scomparsa della mamma provoca un dolore immenso. È difficile trovare le parole giuste per descrivere il dolore per una così grave perdita ma ci teniamo a manifestare alla Dr.ssa Solfrini e a tutta la sua famiglia la nostra vicinanza in questo triste momento esprimendo le nostre più profonde e sincere condoglianze.

Fedaiisf