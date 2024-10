Svizzera. I negoziati segreti di Big Pharma: perché i farmaci costano così tanto?

Il prezzo dei medicamenti continua ad aumentare in tutta Europa, Svizzera compresa, mettendo in difficoltà i sistemi sanitari: abbiamo rivolto alcune domande all’associazione di casse malattia Santésuisse

Corriere del Ticino – 23 ottobre 2024 – di Michele Montanari

Il prezzo dei farmaci continua ad aumentare in tutta Europa e le prospettive per il futuro sono tutt’altro che rosee. Emerge da una recente analisi compilata dall’European Social Insurance Platform (ESIP) e dal Medicine Evaluation Committee (MEDEV), che hanno lanciato l’allarme sulle dure sfide che i sistemi sanitari nazionali dovranno affrontare.

I motivi dietro la costante crescita dei costi sono molteplici e non sempre chiari, soprattutto per la poca trasparenza che contraddistingue il settore farmaceutico. Stando a una approfondita inchiesta pubblicata da Republik lo scorso 23 settembre, gli attori di Big Pharma non sono tenuti a rivelare i costi di ricerca e sviluppo dei loro prodotti. Dunque, per chi è estraneo al settore risulta molto complicato stimare quale sarebbe un prezzo ragionevole per un farmaco. E non solo, grazie ai brevetti, spesso un’azienda si trova ad essere l’unica fornitrice di un determinato prodotto. Fosse anche un farmaco salvavita, ci sarà un monopolista che avrà un potere contrattuale fortissimo.

Le case farmaceutiche negoziano costi e sconti con i singoli Paesi, ma nessuno di loro sa quanto un medicamento sia stato pagato realmente altrove. Anche lo sconto ha un suo prezzo: la riservatezza.

In questo modo, scrive ancora Republik, le aziende farmaceutiche possono alzare sempre di più l’asticella quando trattano con i Paesi (in Svizzera l’interlocutore è l’Ufficio federale della sanità pubblica, ndr). Anche attraverso minacce neanche troppo velate: non potete pagare? Questo farmaco non sarà commercializzato nel vostro Paese. E in casi del genere, i medicamenti non verrebbero coperti dall’assicurazione sanitaria. Di fatto si tratta di un «ricatto» che Big Pharma fa agli enti sanitari nazionali.

Verrebbe da pensare che per un Paese meno ricco i prezzi dei farmaci siano più convenienti. Non è sempre così. Stando a un’indagine di Investigate Europe, in alcuni casi le Nazioni forti economicamente pagano meno – e ricevono prima i farmaci innovativi – rispetto a quelle dell’Europa centrale e orientale.

Investigate Europe ha cercato di fare un esempio elaborando una stima dei prezzi annuali per singolo paziente di alcuni farmaci usati per curare la fibrosi cistica. Ebbene, la media, al netto dell’IVA, era di 71 mila euro in Francia, 81 mila in Italia e 87 mila in Spagna. Mentre a est i prezzi lievitavano: in Polonia 109 mila euro, in Repubblica Ceca 140 mila. E in Lituania, stando alle stime, si arriverebbe addirittura a 175 mila euro.

Si tratta di un sistema decisamente difficile da inquadrare nella sua interezza, proprio per gli oscuri negoziati tra Big Pharma e i vari Paesi. Per capire com’è la situazione in Svizzera abbiamo girato alcune domande a Ivo

Giudicetti, portavoce e specialista Public Affairs dell’associazione di casse malattia Santésuisse.

Il prezzo dei medicamenti continua a crescere in tutta Europa. E in Svizzera? Quali sono le previsioni?