Il Coordinamento Regionale della Sicilia ringrazia i partecipanti all’evento Fedaiisf a PharmEvolution.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al Consiglio Direttivo AIISF Nazionale per la partecipazione al convegno regionale Fedaiisf tenutosi il 10 ottobre 2025 nell’ambito della manifestazione fieristica di rilievo nazionale PharmEvolution.

In particolare, si ringrazia per aver consegnato personalmente ai relatori l’opera fotografica ‘L’Anima dei pupi‘, sostenendo, anche economicamente, l’iniziativa promossa dall’associazione Cambiamenti in memoria del collega Angelo Passini.

Durante il convegno regionale Fedaiisf, l’opera fotografica è stata consegnata dal vicepresidente Silvia Brega ai seguenti esponenti:

1) Dott. Marco Cossolo Presidente Federfarma

2) Dott. Gioacchino Nicolosi – Presidente Federfarma Sicilia

3) Prof.Giovanni Puglisi – Presidente Ordine dei farmacisti della provincia di Catania

4) Dott. Giuseppe Distefano – Segretario ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Catania

5) Dott. Antonino Campisi in rappresentanza del Dott. Giacomo Caudo – Presidente ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Messina

6) Dott. Giovanni Crimi –Presidente Federfarma Messina

7) Prof. Rosario Pignatello direttore dipartimento di Scienze del farmaco e della salute Università degli studi di Catania.

8) Prof.ssa Simona Gozzo Docente di Sociologia Generale, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania

9) Dott. Salvatore Condorelli medico di medicina generale consigliere Sismed

Il testo dovrà ancora essere consegnato alle seguenti autorità che non hanno potuto essere presenti al convegno regionale Fedaiisf ma alle quali è stato chiesto di incontrare una nostra delegazione.

1) On. Gaetano Galvagno Presidente Assemblea Regionale siciliana

2) Prof. Michele Navarra – Professore Ordinario di Farmacologia e Coordinatore del Corso di Laurea in Farmacia, Università degli Studi di Messina

3) On. Daniela Faraoni Assessore regionale sanità

Comunicato stampa:

In occasione del convegno regionale Fedaiisf tenutosi il 10 ottobre 2025 a SiciliaFiera, nell’ambito della manifestazione fieristica PharmEvolution, AIISF Nazionale ha omaggiato tutti i relatori con una copia dell’opera fotografica ‘L’Anima dei pupi’, realizzata da Alessandro Ingoglia.

Il volume è stato distribuito dall’associazione Cambiamenti, promotrice dell’iniziativa che prevede la raccolta fondi a favore delle famiglie dei malati di SLA, attraverso la distribuzione del volume fotografico ‘L’Anima dei pupi’.

Le iniziative umanitarie saranno dedicate alla memoria di Angelo Passini.

Con questo gesto, AIISF ha voluto valorizzare il contributo dei relatori e rafforzare il legame tra cultura, professione e solidarietà, nel ricordo di una figura che ha lasciato un segno profondo sia nella comunità degli informatori scientifici che delle organizzazioni solidaristiche e di utilità sociale.

L’iniziativa dell’associazione Cambiamenti

L’associazione Cambiamenti, attiva nel campo della solidarietà sociale, ha promosso un progetto in memoria di Angelo Passini, già vicepresidente Aiisf nazionale e Vicepresidente della stessa Cambiamenti.

Il progetto prevede la raccolta fondi a favore delle famiglie dei malati di SLA, attraverso la distribuzione del volume fotografico ‘L’Anima dei pupi’. Le iniziative umanitarie saranno dedicate alla memoria di Angelo Passini.

L’opera fotografica ‘L’Anima dei pupi’

Il libro ‘L’Anima dei pupi’, edito da Edizioni Museo Pasqualino, è stato realizzato da Alessandro Ingoglia, informatore scientifico del farmaco, già presidente AIISF TRAPANI e fotografo per passione.

Alla prefazione dello scrittore Fabio Stasi segue un racconto fotografico che esplora poeticamente l’arte del puparo siciliano Salvatore Bumbello.

Attraverso immagini in bianco e nero e a colori, l’autore indaga il legame affettivo tra il puparo e i suoi pupi, rievocando memorie personali legate alla propria infanzia e alla tradizione artigianale siciliana.

L’opera ha ottenuto il patrocinio sia del Ministero della Cultura che della Regione Sicilia.

Il Coordinatore Regionale Fedaiisf per la Sicilia

Dott. Salvatore Messina