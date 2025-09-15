Il disimpegno del settore farmaceutico nel Regno Unito: “Ambiente sfavorevole”

AstraZeneca sospende l’investimento di 200 milioni di sterline a Cambridge a causa dell’incertezza nel settore farmaceutico del Regno Unito

AstraZeneca ha confermato venerdì di aver interrotto il progetto originariamente annunciato nel marzo 2024 mettendo in pausa l’espansione pianificata di 200 milioni di sterline (271 milioni di dollari) del suo sito di ricerca di Cambridge.

La mossa, che avrebbe creato fino a 1.000 posti di lavoro, evidenzia le crescenti tensioni tra l’industria farmaceutica e il governo britannico sui prezzi dei farmaci e sulla competitività.

All’inizio di quest’anno, ha scartato i piani per un impianto di produzione di vaccini da 450 milioni di sterline nel nord dell’Inghilterra dopo un taglio del sostegno governativo.

A luglio, l’azienda ha annunciato un impegno di 50 miliardi di dollari per espandere le sue operazioni negli Stati Uniti entro il 2030, sottolineando uno spostamento delle priorità verso i mercati percepiti come più attraenti.

L’annuncio segue una decisione simile da parte del gigante farmaceutico statunitense Merck, che ha abbandonato un centro di ricerca da 1 miliardo di sterline a Londra, citando il “difficile ambiente imprenditoriale” del Regno Unito.

Merck ha anche confermato il licenziamento di 125 dipendenti.

Nel frattempo, Eli Lilly ha sospeso gli investimenti in un laboratorio del Regno Unito, sollevando ulteriori interrogativi sulla posizione del paese come hub globale delle scienze della vita.

Frustrazione del settore per i prezzi e la tassazione

Il malcontento dell’industria farmaceutica è legato all’approccio della Gran Bretagna ai prezzi dei farmaci e alla tassazione.

Le aziende sostengono che il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) sottopaga i farmaci innovativi, smorzando gli incentivi agli investimenti.

Le lamentele del settore si sono intensificate quest’anno dopo che la tassa di recupero sulle vendite del NHS è aumentata inaspettatamente, riducendo le entrate.

Le case farmaceutiche hanno a lungo avvertito che una sottovalutazione prolungata metterebbe a rischio gli impegni di ricerca e sviluppo.

L’amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, ha esortato il governo a creare un ambiente più favorevole per gli investimenti delle imprese.

L’Associazione dell’industria farmaceutica britannica (ABPI) ha fatto eco a queste preoccupazioni, avvertendo questa settimana che la Gran Bretagna è “sempre più esclusa dalla considerazione come luogo praticabile per gli investimenti farmaceutici”.

I negoziati tra il governo e il settore sui prezzi e sui rendimenti delle entrate per il NHS si sono arenati ad agosto, quando il segretario alla salute Wes Streeting si è allontanato dal tavolo.

Tuttavia, secondo quanto riferito, l’uscita di Merck ha spinto i funzionari a riconsiderare e cercare un rinnovato dialogo con i leader del settore.

Implicazioni più ampie per le scienze della vita del Regno Unito

Il settore delle scienze della vita nel Regno Unito impiega circa 300.000 persone ed è stato evidenziato dal governo come uno degli otto settori “trainanti della crescita” nella sua strategia industriale.

Gli ultimi tagli gettano un’ombra su questa ambizione, in particolare mentre i concorrenti globali aumentano gli investimenti negli Stati Uniti e in Europa.

La tempistica ha anche un peso politico. L’annuncio di AstraZeneca arriva pochi giorni prima della visita di Stato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Gran Bretagna, durante la quale si prevede che le tariffe e i prezzi dei farmaci saranno in cima all’agenda.

Trump ha precedentemente criticato la Gran Bretagna e l’Europa per quello che considera un sottopagamento per i prodotti farmaceutici.

Con la combinazione di pressioni tariffarie internazionali, negoziati tesi sui prezzi del NHS e crescenti esempi di aziende che reindirizzano i capitali altrove, il Regno Unito rischia di perdere terreno in un settore in cui è stato storicamente un leader globale.

Per ora, la pausa di AstraZeneca sottolinea l’incertezza che affligge il panorama farmaceutico britannico.

Se i nuovi colloqui tra l’industria e il governo riusciranno a invertire la tendenza sarà un test chiave per i responsabili politici che cercano di mantenere la competitività del paese nelle scienze della vita.

