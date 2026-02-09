Il Piano di Lavoro del CHMP (EMA) per il 2026

Nel 2026, il CHMP si concentrerà sulle sue principali responsabilità scientifiche e regolatorie, garantendo valutazioni del rapporto beneficio-rischio di alta qualità, tempestive e coerenti dei medicinali per uso umano, migliorando ulteriormente l’efficienza e la chiarezza dei suoi processi di valutazione.

Il Comitato promuoverà attività chiave nelle valutazioni pre-autorizzative e iniziali, nelle aree specialistiche e nelle iniziative orizzontali.

Ciò significa che il CHMP promuoverà anche il lavoro in aree specialistiche, garantendo che le decisioni regolatorie riflettano adeguatamente l’evoluzione delle realtà scientifiche, demografiche e cliniche, con un’enfasi costante sul coinvolgimento dei pazienti e degli operatori sanitari e una stretta collaborazione con gli altri Comitati e Gruppi di Lavoro dell’EMA.

Questo sarà un anno cruciale per la preparazione della rete all’attuazione della nuova legislazione farmaceutica, con il CHMP che contribuirà con la sua competenza a supportare la preparazione regolatoria e una transizione graduale al nuovo quadro normativo.

Il CHMP ha diversi gruppi consolidati a cui ha delegato compiti specifici (vedere: CHMP: Gruppi di lavoro e altri gruppi di interesse).

Le attività delineate in questo piano di lavoro sono state concordate tenendo conto delle priorità dell’Agenzia stabilite nel programma di lavoro pluriennale dell’EMA.

CHMP workplan 2026

Adopted by the committee on 29 January 2026

Fonte: CHMP – 2 febbraio 2026

Nota:

Il CHMP svolge un ruolo fondamentale nell’autorizzazione dei medicinali nell’Unione europea (UE).

Procedura centralizzata

Nella procedura centralizzata, CHMP è responsabile di:

condurre la valutazione iniziale delle domande di autorizzazione all’immissione in commercio a livello UE; valutazione delle modifiche o delle estensioni (“variazioni”) di un’autorizzazione all’immissione in commercio esistente;

considerando le raccomandazioni del comitato di valutazione del rischio di farmacovigilanza dell’Agenzia sulla sicurezza dei medicinali sul mercato e, se necessario, raccomandando alla Commissione europea di apportare modifiche all’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale o alla sua sospensione o ritiro dal mercato.

Procedure di rinvio

Il CHMP valuta anche i medicinali autorizzati a livello nazionale riferiti all’EMA per una posizione armonizzata in tutta l’UE. Per ulteriori informazioni, vedere Procedure di riferimento.

Il Comitato dell’EMA per i medicinali per uso umano (CHMP) si riunisce una volta al mese. L’EMA pubblica gli ordini del giorno, i verbali e i punti salienti delle riunioni plenarie. L’EMA pubblica anche gli ordini del giorno e i verbali della riunione degli affari preparatori e organizzativi (PROM) del CHMP, precedentemente nota come riunione degli affari organizzativi del CHMP (ORGAM).

Il PROM è una riunione per discutere questioni organizzative del CHMP e altri argomenti in preparazione della riunione plenaria del CHMP. Il suo nome è cambiato da ORGAM a PROM nel febbraio 2021.

Il Comitato ha pubblicato relazioni sulle riunioni che riassumono i principali risultati delle sue riunioni sin dalla sua istituzione.