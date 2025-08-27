Il settore veterinario è accusato come principale responsabile dell’antibioticoresistenza

Antibiotico-resistenza nel settore veterinario

Dalla loro scoperta, gli antibiotici hanno svolto un ruolo fondamentale nel trattamento di numerose malattie infettive, contribuendo in modo significativo al miglioramento della salute umana e animale. Oggi, però, questo progresso rischia di essere compromesso dalla crescente diffusione di patogeni resistenti agli antibiotici.

Negli ultimi anni, l’abuso e l’uso improprio di antibiotici, sia in medicina umana che veterinaria, hanno amplificato e accelerato il fenomeno della resistenza. L’impiego eccessivo di questi medicinali “salva-vita” esercita, infatti, una forte pressione selettiva sulla popolazione microbica, riducendo l’efficacia delle terapie e aumentando il rischio che le malattie diventino più gravi e difficili da contenere.

Rischi nel settore veterinario

Il settore veterinario è stato spesso annoverato tra i principali responsabili del fenomeno dell’antibiotico-resistenza, in quanto “oltre il 50% degli antibiotici utilizzati a livello globale viene impiegato in ambito veterinario”. È però importante sottolineare che l’antibiotico-resistenza causa un aumento della morbilità e mortalità delle malattie negli animali, minacciando non solo la loro salute e il loro benessere, ma anche la loro produttività. L’antibiotico-resistenza, quindi, ha un impatto socio-economico significativo sul settore veterinario. La salute e il benessere degli animali, soprattutto quelli allevati per la produzione alimentare, influiscono sulla sicurezza della filiera alimentare.

Pertanto, garantire elevati livelli di salute e benessere animale ne aumenta la resilienza e li rende meno vulnerabili alle malattie, contribuendo così a ridurre l’uso di antibiotici e i relativi costi di gestione.

Tuttavia, nonostante l’adozione di misure adeguate da parte degli allevatori – come buone pratiche zootecniche, igiene, alimentazione equilibrata, gestione ottimale e rigorosa biosicurezza – gli animali possono comunque ammalarsi e devono essere curati.

Approccio integrato e benessere animale

L’uso prudente degli antibiotici è strettamente legato all’applicazione di elevati standard di benessere animale e di biosicurezza in allevamento. Di conseguenza, un approccio integrato alla gestione dell’antibiotico-resistenza rappresenta un elemento essenziale per contrastarne l’insorgenza

Azioni cardine in veterinaria

Tra le principali azioni in veterinaria troviamo:

una normativa sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati che risponde concretamente alla sfida dell’antimicrobico-resistenza un sistema informatizzato di tracciabilità, che include la Ricetta elettronica veterinaria (obbligatoria dal 16 aprile 2019) e il registro elettronico dei medicinali somministrati agli animali destinati alla produzione di alimenti (obbligatorio dal 21 luglio 2022)

una raccolta dati sul volume delle vendite e sull’impiego di medicinali antibiotici negli animali ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (UE) 2019/6

un sistema di Classy Farm per la categorizzazione del rischio all’interno degli allevamenti con l’innovativo cruscotto Stewardship e appropriatezza prescrittiva

controlli da parte delle autorità competenti, effettuati regolarmente, in base al rischio di sviluppo e diffusione di resistenza agli antibiotici

linee guida per l’uso prudente degli antibiotici e orientamenti nazionali

attività di formazione e campagne di informazione per gli stakeholders (medici veterinari, farmacisti, allevatori, proprietari di animali da compagnia)

attività di ricerca in ambito veterinario su alternative agli antimicrobici, appropriatezza prescrittiva, miglioramento dello stato di salute degli animali e dell’uso prudente degli antibiotici.

