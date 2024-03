In USA Sandoz patteggia 265 milioni di dollari per risolvere lo scandalo sui prezzi dei farmaci generici

La controllata americana del gruppo farmaceutico svizzero Sandoz ha patteggiato il pagamento di 265 milioni di dollari per risolvere un grande scandalo sui prezzi dei farmaci generici negli Stati Uniti. L’accordo è uno degli ultimi di un’indagine durata anni da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sui produttori di farmaci generici sospettati di fissazione illegale dei prezzi.

Swiss Info – 29 febbraio 2024

Lo specialista dei farmaci generici Sandoz sta risolvendo una lunga controversia con l’antitrust. Sandoz, ex divisione di Novartis da cui si è staccata lo scorso ottobre, ha raggiunto un accordo con il gruppo querelante in una causa che va avanti da anni.

Sandoz pagherà al gruppo di venditori diretti 265 milioni di dollari (301 milioni di franchi), ha annunciato giovedì l’azienda basilese. In cambio, il gruppo querelante, composto da venditori diretti statunitensi come CVS e Walgreens, ritirerà tutte le richieste. Questo è ora soggetto all’approvazione del tribunale.

L’accordo è uno degli ultimi di un’indagine durata anni da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sui produttori di farmaci generici sospettati di fissazione illegale dei prezzi. Già nel 2020 era stato raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, in base al quale Sandoz ha pagato quasi 200 milioni di dollari. Al momento dell’accordo nel 2020, Sandoz faceva ancora parte di Novartis.

Con l’accordo raggiunto, che non contiene alcuna ammissione di illeciti da parte di Sandoz US, tutte le richieste di risarcimento danni da parte del gruppo di acquirenti diretti saranno liquidate, ha inoltre annunciato Sandoz. L’accordo prevede anche il rilascio delle domande relative a presunte condotte tra il 2009 e il 2019 e a tutti i farmaci oggetto di class action dell’acquirente diretto.

Secondo quanto riferito, i 265 milioni di dollari saranno riconosciuti nei risultati finanziari della società per il 2023.

Tradotto dal tedesco da DeepL/amva

Nota.

NON UNA PRIMA VOLTA

Quando Sandoz apparteneva ancora a Novartis aveva già raggiunto un accordo per due cause antitrust simili contro la divisione nel 2020 e nel 2021, pagando un totale di quasi 400 milioni di dollari.

Per il caso del 2020, l’unità aveva accettato di pagare 195 milioni di dollari per evitare il processo negli Stati Uniti con l’accusa di aver cospirato per fissare i prezzi dei farmaci generici. Inoltre, dopo aver risolto le accuse penali, l’azienda aveva concluso un accordo civile del valore di 185 milioni di dollari per “i pagamenti illegali che le aziende hanno ricevuto per la vendita di merci a prezzi truccati”.

LO SCANDALO CON GLI ALTRI PRODUTTORI

Nel precedente scandalo, Sandoz aveva ammesso la propria colpevolezza ed erano risultati coinvolti anche altri due produttori di farmaci generici: Taro Pharmaceuticals e Apotex Corporation.

I farmaci Sandoz in questione erano il benazepril HCTZ, utilizzato per il trattamento dell’ipertensione, e il clobetasolo, un corticosteroide utilizzato per il trattamento delle patologie cutanee.

Da Start Magazine – 29 febbraio 2024

Questa risoluzione segna un momento cruciale in un caso di contenzioso multidistrettuale, mettendo in luce le intricate dinamiche della concorrenza sul mercato dei farmaci generici e del controllo normativo.

Il recente accordo tra Sandoz US e i ricorrenti della classe acquirente diretto rappresenta un momento critico nel contenzioso multidistrettuale in corso, che è stato attentamente osservato dalle parti interessate del settore e dagli organismi di regolamentazione. Secondo fonti ufficiali, si attende l’approvazione preliminare del tribunale, che darà il via ad una serie di notifiche ai membri della classe. Questi individui saranno presto informati sui loro diritti di rinuncia, di opposizione alla transazione o di presentare una richiesta per un pagamento transattivo, sottolineando la trasparenza e l’equità del processo legale.

Nonostante il raggiungimento di un accordo con i ricorrenti acquirenti diretti, Sandoz US rimane coinvolta in un contenzioso con le due restanti classi di ricorrenti. Tali rami si riferiscono a danni relativi ad acquisti indiretti e a valle ai sensi della legge statale. La difesa della Sandoz contesta il presupposto di un effettivo danno agli acquirenti a valle derivante dalla presunta condotta anticoncorrenziale. Questa posizione evidenzia le complessità della legge antitrust nel settore farmaceutico, dove l’intersezione tra concorrenza sui farmaci generici, legge sui brevetti e supervisione normativa crea un panorama giuridico sfaccettato.

L’accordo rappresenta non solo uno sviluppo significativo nel percorso legale di Sandoz, ma anche un momento di riflessione per l’industria farmaceutica in generale. Sottolinea il delicato equilibrio tra la promozione di mercati competitivi, la garanzia dell’accessibilità dei farmaci e il rispetto della responsabilità delle imprese. Mentre i procedimenti legali continuano, gli osservatori del settore, gli operatori sanitari e i pazienti osserveranno da vicino, riconoscendo le implicazioni più ampie per l’accessibilità dei farmaci generici e l’innovazione farmaceutica.

da bbn breaking

