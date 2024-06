In USA scoppia il caso Zantac. Le azioni GSK scendono del 9% dopo l’autorizzazione a procedere con 70.000 richieste di risarcimento per Zantac

Un giudice del Delaware ha deciso di autorizzare l’avanzamento di oltre 70.000 richieste legali. Queste denunce sostengono che il farmaco, ora sospeso, noto come Zantac, è collegato alla causa del cancro.

Investing – 2 giuhno 2024

Le azioni dell’azienda farmaceutica britannica GSK hanno subito un significativo calo di valore lunedì, dopo che un giudice del Delaware ha deciso di autorizzare l’avanzamento di oltre 70.000 richieste legali. Queste denunce sostengono che il farmaco per il bruciore di stomaco di GSK, ora sospeso, noto come Zantac, è collegato alla causa del cancro.

Il valore delle azioni di GSK è sceso di oltre il 9,1% durante la sessione di trading a Londra.

GSK ha dichiarato di non essere d’accordo con la decisione del giudice e ha manifestato l’intenzione di impugnare senza indugio la sentenza attraverso un processo di appello.

Gli analisti finanziari hanno suggerito che le responsabilità finanziarie che GSK potrebbe dover sostenere a causa di queste cause potrebbero superare i 2-3 miliardi di dollari previsti in precedenza dal mercato.

La decisione presa dal giudice nella tarda serata di venerdì consente agli specialisti del settore di presentare la loro opinione sul fatto che il farmaco Zantac possa potenzialmente provocare il cancro. GSK, così come i precedenti produttori di Zantac, tra cui Pfizer, Sanofi e Boehringer Ingelheim, avevano precedentemente messo in dubbio la credibilità scientifica di queste opinioni di esperti.

Le cause in corso sono state una grande fonte di preoccupazione per GSK, in quanto hanno contribuito a ridurre il valore di mercato combinato di GSK, Sanofi, Pfizer e Haleon di quasi 40 miliardi di dollari nell’arco di una settimana nell’agosto 2022. Questo calo è dovuto in parte alle preoccupazioni per il protrarsi delle controversie legali e alla possibilità di dover pagare un risarcimento sostanziale.

“Sebbene la sentenza del giudice riguardi solo l’accettabilità delle prove degli esperti e non implichi un accordo con le loro conclusioni, è vista come uno svantaggio per GSK. Secondo la nostra analisi, è probabile che la sentenza porti a un calo del prezzo delle azioni di GSK”, hanno dichiarato gli analisti finanziari nella loro relazione.

Gli analisti hanno anche menzionato che GSK sta affrontando notevoli incertezze a causa dei processi della giuria che potrebbero portare all’assegnazione di danni finanziari superiori a 2 miliardi di dollari. Questi rischi persistono a meno che GSK non riesca a ribaltare la sentenza in appello o a raggiungere un accordo. Secondo gli analisti, il costo stimato per la liquidazione di queste richieste di risarcimento è ora compreso tra i 2 e gli 8 miliardi di dollari, con aspettative che propendono per la fascia più alta a seguito della decisione del giudice.

“L’esito sembra essere più sfavorevole di quanto previsto dal mercato. Le azioni di GSK sono aumentate del 22% quest’anno, in parte grazie all’ottimismo di una risoluzione favorevole per GSK riguardo ai casi Zantac”, hanno osservato gli analisti.

A differenza di GSK, il rischio finanziario per Sanofi è considerato relativamente basso. Le potenziali spese di transazione per Sanofi non dovrebbero superare il 2% del suo valore di mercato, anche nello scenario più grave, e potrebbero essere anche inferiori.

June 1, 2024: Delaware Zantac lawsuits are moving forward. Last Friday, Judge Medinilla issued an order that allows plaintiffs’ expert witnesses to testify at trial that Zantac (ranitidine) causes cancer. More than 72,000 claimants in Delaware Superior Court allege exposure to N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in Zantac caused their cancer. Zantac lawsuits further allege the drugmaker defendants knew for decades that Zantac could break down into a carcinogen.

Wisner Baum’s managing partner, R. Brent Wisner, issued the following statement after Judge Medinilla’s order:

“This case has always been about getting the science in front of a jury. Judge Medinilla’s thoughtful order highlights something that often gets lost in the modern world of mass torts—the central role juries must play in holding companies accountable. Now, the writing is on the wall. GSK, Boehringer Ingelheim, and Sanofi will need to answer for their forty years of misconduct, and they will be judged by the very people they lied to.”

May 20, 2024: Zantac lawyer R. Brent Wisner and co-counsel Jennifer A. Moore are representing Valisure in a whistleblower lawsuit alleging GlaxoSmithKline (GSK) lied to the U.S. government and the FDA about the link between Ranitidine and cancer. The lawsuit alleges that GSK concealed the link between Ranitidine and NDMA for nearly 40 years. Only after Valisure published its testing data on Ranitidine in September 2019 (after first disclosing this information to the U.S. government) did the FDA grant Valisure’s citizen petition and request to remove the popular antacid. The FDA issued a market withdrawal for Zantac in 2020.

The lawsuit seeks damages for False Claims Act violations at the federal and state levels. Plaintiffs seek to recover treble damages, civil penalties, and other recoveries under the FCA and the State False Claims Acts.

“Valisure conducted the same tests that GSK did in the 1980s,” said Zantac attorney R. Brent Wisner. “The difference—instead of lying to the FDA and burying the results, Valisure turned everything over to the FDA.”

“GSK has a criminal history of defrauding the federal government—having been fined over $3 billion by the Department of Justice in 2012. This is worse. For forty years, GSK knowingly exposed millions of Americans to a carcinogen without their consent and bilked taxpayers along the way.”

