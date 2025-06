Linea di credito ad Alfasigma di 150 milioni

La farmaceutica Alfasigma ottiene da Bper e Sace una linea di credito da 150 milioni

finance community – 30 maggio 2025

BPER Banca e SACE hanno perfezionato una linea di credito da 150 milioni di euro a favore di Alfasigma, azienda farmaceutica leader a livello globale con sede in Italia e presente in oltre 100 Paesi nel mondo. Il finanziamento è assistito da Garanzia SACE per sostenere la crescita e l’espansione internazionale delle imprese italiane.

L’accordo sostiene il piano di sviluppo a lungo termine di Alfasigma, con particolare attenzione al rafforzamento della presenza internazionale. Le risorse saranno utilizzate per ampliare la rete commerciale internazionale dell’azienda e per accelerare gli investimenti in piattaforme tecnologiche innovative, rafforzando la posizione di Alfasigma come player chiave nel settore farmaceutico globale.

Tra il 2021 e il 2024, Alfasigma ha quasi raddoppiato il proprio fatturato, passando da 1 miliardo di euro a 1,9 miliardi di euro, a testimonianza dei progressi strategici compiuti per diventare un player di settore innovativo e globale, con un focus sulla salute gastrointestinale (GI). Durante questo periodo, Alfasigma ha ridefinito ambizioni e percorso di crescita attraverso una precisa strategia di M&A, espandendosi nell’area delle malattie rare e specialty care, e sviluppando ulteriormente il proprio portfolio di prodotti consumer health.

Notizie correlate: Comunicato Alfasigma, crescita record nei risultati finanziari. Il fatturato raggiunge nel 2024 quota 1.87 miliardi di euro e getta le basi per la crescita futura

Sanofi. 20 milioni di investimenti per Scoppito e Anagni