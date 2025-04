Informatori scientifici a convegno a Cosmofarma, venerdì 11 aprile ore 15 Bologna Fiere

Punto Effe – 9 aprile 2025

COMUNICATO STAMPA

Informatori scientifici a convegno a Cosmofarma

Venerdì 11 aprile alle ore 15, nell’ambito di Cosmofarma (sala Notturno, Centro Servizi Blocco D – Fiera Bologna) si terrà il convegno Fedaiisf sul tema “Informazione scientifica, presente e futuro”, un’occasione per fare il punto sulle nuove frontiere della professione anche alla luce dell’ingresso dell’intelligenza artificiale nel settore. Una disamina a 360 gradi sullo stato dell’arte e sulle nuove sfide che attendono gli informatori scientifici di oggi e di domani.

In apertura di lavori è previsto l’intervento del sottosegretario del Ministero della Salute on. Marcello Gemmato. Interverranno: il capo gruppo di Forza Italia alla Camera on. Francesco Cannizzaro, il presidente Fofi on. Andrea Mandelli, il presidente Fedaiisf Antonio Mazzarella, il presidente di Federfarma Nazionale Marco Cossolo, il delegato FNOMCeO e presidente dell’Ordine dei medici di Bologna Luigi Bagnoli, il direttore di distretto nell’Asl di Bologna Valentina Solfrini e il vicepresidente di Egualia Salvatore Butti.

“Il convegno rappresenta il primo passo di un percorso più ampio che punta a riunire tutti gli stakeholder del mondo dell’informazione scientifica del farmaco” anticipa il presidente Fedaiisf Antonio Mazzarella. “La carenza di risorse del SSN, l’invecchiamento della popolazione con conseguente aumento dei pazienti cronici, l’ingresso di farmaci biologici e biotecnologici ad alto costo da una parte e dall’altra l’esigua percentuale di equivalenti utilizzati in Italia, terz’ultima in Europa per consumo di generici, sono tutti fattori che impongono una maggiore sinergia tra gli attori della filiera del farmaco per mantenere in salute la Sanità pubblica e il cittadino. Noi informatori scientifici del farmaco siamo uno degli anelli di congiunzione del SSN e siamo disposti a fare la nostra parte per la sostenibilità del sistema” conclude Mazzarella.

Bologna, 8 aprile 2025

Indicazioni per raggiungere la fiera L’area fieristica di Bologna è facilmente raggiungibile dall’Italia e dall’estero in aereo, in treno, in bus o in automobile. Il quartiere è ben servito dai mezzi pubblici locali e dispone di un’ampia area destinata al parcheggio auto. In questa sezione puoi trovare tutte le informazioni utili per raggiungere Cosmofarma Exhibition, qualunque sia la città di partenza. Aereo Con la collaborazione dell’agenzia Bologna Welcome, è attiva una convenzione con AIRFRANCE e KLM. Per maggiori informazioni, consultare il sito della promozione, oppure contattare Bologna Welcome: agenzia@bolognawelcome.it – tel. +39 051 65 83 150 L’Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi è collegato direttamente alla Stazione Ferroviaria di Bologna (Atrio Carracci) con il servizio Marconi Express. Per informazioni www.marconiexpress.it