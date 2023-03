In Italia Novartis sta licenziando 272 persone e nessuno ne parla

Un portavoce di Novartis ha confermato nel giugno scorso all’agenzia AWP una ristrutturazione che era stata anticipata a inizio aprile. Sono interessate dal taglio del personale tutte le sedi.

L’obiettivo della riorganizzazione è ridurre i costi di almeno un miliardo di dollari entro il 2024.

A livello mondiale saranno cancellati 8.000 impieghi su un totale di 108.000.

In Italia Novartis sta licenziando 272 persone con procedura di mobilità depositata il 28 febbraio e nessuno ne parla, ci sembra doveroso darne notizia.

In tale riorganizzazione Novartis ha deciso di risolvere centinaia di rapporti di lavoro, eliminando intere linee di prodotto, come quella Respiratoria con 59 dipendenti, dimezzando la linea oculistica che occupa 44 persone, solo perché considerate non strategiche per il business, pur fatturando diverse decine di milioni di euro. A questo si aggiungono altre figure di territorio per un totale di 162 dipendenti.

E per i lavoratori della Sede di Milano la storia non è diversa, infatti vengono eliminate figure professionali, in diversi ruoli e mansioni, per un totale di 110 persone.

La società farmaceutica, nel 2022 raggiunge in Italia un fatturato di 1.721,8 milioni di € per l’intero gruppo Novartis, con una crescita del 3,5% rispetto al 2021.

Un’azienda così ricca e prospera (come ne vorremmo tante in Italia) ha ritenuto che l’unica soluzione per raggiungere il suo scopo è quello di ridurre il personale.

A tal proposito è opportuno evidenziare che l’odierna ristrutturazione viene dopo altre cinque procedure di mobilità attuate nell’ultimo decennio.

N.d.R.:

Vas Narasimhan

Narasimhan, CEO Novartis, ha percepito 8,4 milioni di franchi svizzeri ($ 8,98 milioni) nel 2022, con un calo del 25% rispetto agli 11,2 milioni di franchi svizzeri ($ 12,18 milioni) che ha ricevuto (PDF) l’anno precedente. In entrambi i casi, la remunerazione di Narasimhan è stata fortemente ponderata verso obiettivi a lungo termine relativi a vendite, reddito operativo, innovazione e rendimenti per gli azionisti.

Analizzando i numeri, lo stipendio base di Narasimhan rappresentava circa 1,9 milioni di dollari dell’ultimo pacchetto retributivo, ha affermato Novartis nel suo rapporto annuale (PDF). Il CEO ha portato a casa altri 2,8 milioni di dollari in contanti e premi azionari per la performance di Novartis nel solo 2022, che la società ha descritto come “solida”.

Narasimhan ha anche raccolto quasi $ 750.000 in benefit pensionistici e “altri compensi”.

Infine, Narasimhan ha incassato circa 3,5 milioni di dollari per aver aiutato Novartis a realizzare i suoi obiettivi a lungo termine. Sebbene quella somma non sia cosa da poco, è notevolmente inferiore ai $ 9 milioni che ha segnato nella stessa categoria per il 2021.

Per il periodo tra il 2020 e il 2022, Novartis non ha raggiunto gli obiettivi di crescita delle vendite nette e rendimenti per gli azionisti, ha affermato la società.

Il crollo del rendimento è stato “pesantemente influenzato” dai problemi dei prezzi delle azioni dello scorso anno, che sono stati anche peggiori se si tiene conto del periodo più ampio dal 2020 al 2022, ha affermato Novartis nella sua relazione annuale. La società ha resistito a un crollo delle vendite alimentato dal COVID-19 nel 2020 e nel 2021 e ha dovuto affrontare problemi di sicurezza attorno al farmaco per gli occhi Beovu.

Novartis Executive Salaries

Steven Baert Head of Human Resources-Salario $1.96M, totale compensi $3.76M

Felix R. Ehrat Ph.D. Group General Counsel-Salario $2.06M Totale compensi: $4.50M

James E. Bradner M.D. President of Novartis Institutes for Biomedical Research-Salario: $2.05M Totale compensi: $5.74M

Michael Ball CEO, Alcon-Salario $2.12M. Totale compensi: $8.73M

Paul Hudson CEO, Novartis Pharmaceuticals-Salario: $1.13M. Totale compensi: $4.55M

Richard Francis CEO, Sandoz-Salario: $1.95M. Totale compensi: $5.23M

Fonte: Comparably