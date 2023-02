IV Congresso Nazionale FILCTEM CGIL a Torino dal 15 al 17 febbraio

Si è aperto oggi a Torino il IV Congresso Nazionale di FILCTEM CGIL il sindacato di categoria dei settori chimico, tessile ed energia in programma a Torino Lingotto fino al 17 febbraio. Titolo del convegno “Trasformare il lavoro crea il futuro”

Tre giornate di dibattito tra oltre 400 delegate e delegati che sarà anche un’occasione per il sindacato di confrontarsi con il mondo esterno, per parlare di transizione, politiche industriali ed energetiche del futuro. Il primo congresso in presenza dopo la pandemia offrirà anche momenti di ricordo e di riflessione su quello che il Covid 19 ha significato per il lavoro nei settori del chimico, del tessile, dell’energia e del manifatturiero.

I principali eventi sono trasmessi in diretta streaming sulle pagine social della Filctem Cgil, della Cgil e di Collettiva.

Il Congresso si è aperto con la relazione del se gretario generale Marco Falcinelli. Nel pomeriggio, la Tavola rotonda dal titolo “Il lavoro nella transizione. Le politiche industriali ed energetiche per trasformare il futuro e creare il lavoro”, moderata dalla vicedirettrice del Diario del Lavoro, Nunzia Penelope.

Venerdì 17 febbraio, il segretario nazionale Cgil Luigi Giove chiuderà i lavori.

COMUNICATO STAMPA – 15 febbraio

La relazione del Segretario Nazionale Marco Falcinelli