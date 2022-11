Jacopo Andreose è il nuovo CEO di Angelini Pharma

Roma – 22 novembre 2022 – Angelini Industries annuncia la nomina di Jacopo Andreose a nuovo Chief Executive Officer di Angelini Pharma, la società del Gruppo attiva nel settore farmaceutico.

Jacopo Andreose, che assumerà l’incarico a partire dal prossimo 6 febbraio, ha sviluppato un’esperienza ultra ventennale in ruoli apicali all’interno dell’industria farmaceutica: proviene da Gilead Sciences – dove ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President, Intercontinental Region, con una responsabilità diretta del business in Asia, America Latina, Medio Oriente, Africa, Europa orientale – e, precedentemente, ha lavorato in GlaxoSmithKline/ViiV Healthcare, Bristol-Myers Squibb e Abbott, ricoprendo crescenti ruoli strategici ed operativi in Italia, negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.

“Diamo il benvenuto a Jacopo Andreose, che abbiamo scelto per la sua importante esperienza internazionale e la sua profonda conoscenza del settore” – osservano Sergio Marullo di Condojanni e Thea Paola Angelini, rispettivamente CEO e Vicepresidente esecutiva di Angelini Industries – “Siamo certi che Jacopo saprà apportare un contributo significativo nel percorso di sviluppo e crescita di Angelini Pharma, che da oltre un secolo mette al centro la salute e la cura delle persone”.

“Sono felice per l’opportunità di far parte di Angelini Pharma” – dichiara Jacopo Andreose – “un’azienda che coniuga tradizione e consolidata fiducia da parte di pazienti ed operatori sanitari in Italia e all’estero con una forte spinta all’innovazione. Voglio ringraziare Sergio e Thea Paola per la fiducia e sono consapevole di poter contare sul supporto del team nel continuare la missione di offrire ai pazienti e ai loro cari soluzioni innovative per migliorare la salute e la qualità della vita”.

Angelini Pharma è la società di Angelini Industries attiva nel settore farmaceutico, con particolare riguardo alla salute del cervello, che comprende salute mentale ed epilessia, e alla consumer healthcare. Opera in 20 Paesi e impiega circa 3.000 persone.

Angelini Industries è un Gruppo multi-business italiano presente in 21 Paesi, nei settori salute, largo consumo, tecnologia industriale, profumeria e dermocosmesi, e vitivinicolo con un fatturato di 1,725 miliardi di euro e 5.800 dipendenti, di cui oltre 4.000 in Italia.

Comunicato Angelini Pharma