Bergamo. Eletto il nuovo Direttivo AIISF

In data 10/05/2024 si è riunita in seconda convocazione l’assemblea dei soci dell’associazione AIISF sez. di Bergamo “Gaudenzio Bertoni”, federata Fedaiisf, per eleggere il nuovo consiglio direttivo.

Le votazioni si sono tenute anche per via telematica ed hanno confermato al ruolo di presidente il dott. Salvatore Piccione, il quale ha accettato l’incarico ed ha proceduto, fra gli eletti, a nominare il consiglio direttivo che risulta così composto:

Vicepresidente dott. Ricotti Tommaso

Segretario dott. Carbonaro Giovanni

Tesoriere dott. Rossello Alessandro

Consiglieri: dott.ssa Emma Daminelli

Dott. Brembilla Doriano

Dott. Beretta Andrea

Dott. Agostini Nicola

Il direttivo nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle elezioni, rinnova il proprio impegno per migliorare il lavoro di tutti i colleghi che operano nel territorio.

Comunicato Sez AIISF Bergamo

– Federata Fedaiisf –