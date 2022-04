La Classifica delle migliori Aziende per le quali lavorare in Italia secondo le opinioni delle persone che ci lavorano

Per il 21mo anno consecutivo, Great Place to Work® Italia, ha premiato le 60 aziende vincitrici della Classifica delle migliori aziende per le quali lavorare in Italia.

Gli studi televisivi del Corriere della Sera, media partner ufficiale, il giorno 31 marzo hanno ospitato l’evento di premiazione, che è stato trasmesso sulle pagine di Corriere.it e sui social network.

La premiazione ha visto partecipare giornalisti, opinionisti e ospiti in studio appartenenti ai board aziendali delle organizzazioni vincitrici, che sono saliti sul palco a ritirare la targa celebrativa ufficiale.

Durante l’evento si è potuto riflettere insieme agli ospiti sul presente e futuro degli ambienti di lavoro e su come riuscire a creare la migliore esperienza lavorativa possibile per tutti i collaboratori.

LA RICERCA:

Per stilare questa Classifica, Great Place to Work® Italia ha condotto una ricerca durata un anno che ha analizzato 210 aziende, che hanno richiesto di prendervi parte, ascoltando le opinioni riguardo all’ambiente di lavoro delle proprie persone: 94.064 collaboratori appartenenti alle stesse organizzazioni hanno partecipato alla survey di clima aziendale.

Queste organizzazioni, hanno scoperto il proprio posizionamento nella classifica durante un evento unico, dalla grande portata mediatica, in diretta streaming dagli studi televisivi del Corriere della Sera, a Milano.

Le aziende farmaceutiche classificate:

AbbVie Italia

MSD Italia

Bristol Myers Squibb

Lilly Italia

Biogen Italia

Ipsen

Ventiseidieci

Fonte Great Place to Work

