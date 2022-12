La Stampa locale. Iniziativa AIISF Catanzaro Crotone Vibo di solidarietà nel reparto di ematologia e oncologia pediatrica del presidio ospedaliero “Ciaccio”.

Iniziativa di solidarietà nel reparto di ematologia e oncologia pediatrica

Intrattenimento, musica, una tombolata e doni per i piccoli pazienti

Catanzaro informa – 27 dicembre 2022

Una iniziativa di solidarietà per portare un pò di sorriso nel reparto di ematologia e oncologia pediatrica del presidio ospedaliero “Ciaccio”. Intrattenimento, musica, una tombolata e doni per i piccoli pazienti grazie all’iniziativa della sezione di Catanzaro-Crotone e Vibo dell’Associazione italiana informatori medico scientifici con la vice presidente Elisabetta Treccozzi, in collaborazione con l’associazione “Regalerò un sogno”, e grazie alla disponibilità del direttore sanitario Francesco Talarico e della direttrice del reparto Maria Concetta Galati.

Un momento di gioia e normalità durante le festività natalizie per i piccoli pazienti, che insieme alle loro famiglie hanno ricevuto i pandori donati dall’ing. Noto.