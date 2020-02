La storia di Oronzio de Nora, l’inventore dell’amuchina

Durante gli anni universitari al Politecnico di Milano, furono gli stessi docenti a spronare la sua ricerca sul cloro e la soda caustica e fu così che, poco più che ventenne, depositò il famoso brevetto per la produzione di ipoclorito di sodio catalogato con il numero 1811. Così nacque l’Amuchina.

Oronzio De Nora fu un innovatore, le sue scoperte scientifiche facilitavano gli impianti che utilizzavano i processi cloro-soda nei trattamenti di depurazione delle acque e gli anodi per l’industria farmaceutica.

Il salto di qualità risale al 1969, quando brevettò la tecnologia Dsa, diventata uno standard nell’industria chimica. Prima azienda italiana ad entrare nel mercato giapponese, annovera fra i clienti grandi nomi come Bayer e Solvay, fino a diventare fornitore ufficiale di Apple per l’elettronica.Oggi il gruppo è nelle mani dei

nipoti, conta più di 1.500 dipendenti e ben nove sedi. Nonostante il cognome di Oronzio sia strettamente legato a Milano, la traccia De Nora si può ancora trovare ad Altamura nel nome di suo padre Michele (ingegnere civile) al quale è intitolata una scuola di istruzione superiore. [Scritto da Sveva Marchetti il 28/02/2020 – ConsulPress ]

L’ipoclorito di sodio è il sale di sodio dell’acido ipocloroso. La sua formula chimica è NaClO.

Diluito variabilmente dall’1% al 25% circa in soluzione acquosa, di colore giallo-paglierino e dal caratteristico odore penetrante, è noto nell’uso comune come sbiancante e disinfettante, con i seguenti nomi: