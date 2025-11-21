Lazio. Nasce AISFPRO Lazio federata Fedaiisf

COMUNICATO STAMPA
AISFPRO LAZIO – Nasce la nuova Associazione Informatori Scientifici Professionisti del Farmaco e Parafarmaco
Roma, 20 novembre 2025
Ieri, 19 novembre 2025, si è svolta a Roma la presentazione e costituzione ufficiale di AISFPRO Lazio, la nuova associazione che riunisce gli Informatori Scientifici Professionisti del Farmaco e Parafarmaco.
L’evento ha registrato una partecipazione superiore alle aspettative, con numerosi colleghi provenienti da diverse realtà aziendali. La serata ha rappresentato un momento storico: per la prima volta i colleghi del territorio si sono riconosciuti in un’unica realtà rappresentativa, orientata al supporto concreto dei lavoratori nella Regione Lazio.
La Presenza del Vicepresidente Nazionale FEDAIISF, intervenuto durante la serata, ha sottolineato l’importanza del progetto ed il valore strategico che AISFPRO LAZIO potrà avere nelle dinamiche professionali regionali, in un momento di profonda trasformazione del nostro lavoro.
Durante l’assemblea sono stati approvati lo Statuto e l’Atto Costitutivo, procedendo alla votazione delle cariche direttive:
Presidente: Mario Pescheta
Vicepresidente: Domenico De Simone
Segretario: Irene Diaferio
Tesoriere: Jacopo Gallo
Consiglieri: Laura Masocco, Federico Ianiro, Martina Onorati
Probiviri: Mattia Caligiuri, Francesco Liguoro, Filippo Di Nardo
AISFPRO Lazio sarà un punto di riferimento dedicato alla crescita professionale ed al dialogo costante con istituzioni, medici, farmacie ed aziende.
Per informazioni, adesioni e contatti ufficiali:
Email: mario.pescheta@gmail.com
PEC e Social in attivazione
L’Associazione Autonoma AISFPRO Lazio ha aderito alla federazione FEDAIISF