Lazio. Nasce AISFPRO Lazio federata Fedaiisf

COMUNICATO STAMPA

AISFPRO LAZIO – Nasce la nuova Associazione Informatori Scientifici Professionisti del Farmaco e Parafarmaco

Roma, 20 novembre 2025

Ieri, 19 novembre 2025, si è svolta a Roma la presentazione e costituzione ufficiale di AISFPRO Lazio, la nuova associazione che riunisce gli Informatori Scientifici Professionisti del Farmaco e Parafarmaco.

L’evento ha registrato una partecipazione superiore alle aspettative, con numerosi colleghi provenienti da diverse realtà aziendali. La serata ha rappresentato un momento storico: per la prima volta i colleghi del territorio si sono riconosciuti in un’unica realtà rappresentativa, orientata al supporto concreto dei lavoratori nella Regione Lazio.

La Presenza del Vicepresidente Nazionale FEDAIISF, intervenuto durante la serata, ha sottolineato l’importanza del progetto ed il valore strategico che AISFPRO LAZIO potrà avere nelle dinamiche professionali regionali, in un momento di profonda trasformazione del nostro lavoro.

Durante l’assemblea sono stati approvati lo Statuto e l’Atto Costitutivo, procedendo alla votazione delle cariche direttive:

Presidente: Mario Pescheta

Vicepresidente: Domenico De Simone

Segretario: Irene Diaferio

Tesoriere: Jacopo Gallo

Consiglieri: Laura Masocco, Federico Ianiro, Martina Onorati

Probiviri: Mattia Caligiuri, Francesco Liguoro, Filippo Di Nardo

AISFPRO Lazio sarà un punto di riferimento dedicato alla crescita professionale ed al dialogo costante con istituzioni, medici, farmacie ed aziende.

Per informazioni, adesioni e contatti ufficiali:

Email: mario.pescheta@gmail.com

D.desimone10@outlook.it



PEC e Social in attivazione

L’Associazione Autonoma AISFPRO Lazio ha aderito alla federazione FEDAIISF