LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLE REGIONI Numero dei maggiori atti emanati che riguardano l’emergenza coronavirus

Vogliamo anche noi dare una mano in questa emergenza, per quella che è la nostra specifica competenza. Lo speciale sulle disposizioni nazionali, regionali e locali in vigore su tutto il territorio nazionale, che normalmente è dedicato ai nostri clienti, lo rendiamo disponibile per tutti. Lo speciale è stato inserito nella sezione Solidarietà Digitale, l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi.

SPECIALE AGGIORNATO IL 15 GIUGNO 2020 ORE 17:30

È partita oggi la tanto agognata Fase 3 contrassegnata da nuovi spazi di libertà: oltre a scommesse e bingo (con alcune differenze tra le varie Regioni), via libera a cinema e teatri e agli spettacoli all’aperto così come per i corsi professionali che potranno essere svolti in presenza. Novità anche per i viaggi: oltre ai voli nell’area Schengen si potrà andare da domani anche in Albania e nei Balcani. Le nuove misure sono efficaci fino al 14 luglio ma bisognerà mantenere alto il livello di guardia e per questo sono state ribadite le disposizioni di base per limitare i rischi di contagio, dal distanziamento sociale al divieto di assembramento. Per almeno un mese quindi ancora niente discoteche, fiere e congressi, con i governatori che avranno la possibilità di prolungare alcune limitazioni se i contagi dovessero risalire repentinamente.

Nomos Centro Studi Parlamentari ha realizzato un documento contenente tutte le disposizioni nazionali e regionali (in vigore e adottate in precedenza) che riguardano il COVID-19.

Scarica da qui lo speciale sulle disposizioni adottate da Governo e Regioni sul Coronavirus