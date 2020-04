Emergenza COVID. Le regioni che hanno ancora in vigore norme restrittive per ISF sono 6

Attualmente le regioni che hanno ancora in vigore la sospensione dell’attività di informazione scientifica sono 6:

Campania 15 aprile

Emilia Romagna 30 aprile

Marche 30 aprile

Puglia 30 aprile – Nuovo decreto rimanda a data da destinarsi

Sardegna 30 aprile

Provincia Autonoma Trento 3 giugno

Le altre regione o non hanno deliberato o le delibere in merito sono scadute. Occorre pertanto fare riferimento alle indicazioni contenute nel DPCM firmato il 10 aprile dal premier Giuseppe Conte. Occorre inoltre fare attenzione alle delibere regionali che differiscono da quelle governative in quanto i governatori confermano la tendenza ormai consolidata a procedere in ordine sparso.

Il DPCM specifica:

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; …

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

Inoltre le singole AUSL o Ospedali possono disporre specifiche disposizioni, le stesse aziende farmaceutiche adottano comportamenti diversi per l’attività degli ISF. In questo contesto poi c’è chi fa opera di sciacallaggio auspicando la fine dell’ISF frontale (come lo chiama).

La confusione è massima. Le varie delibere e decreti saranno probabilmente prorogati. L’unica certezza per gli ISF è che ora non possono fare il loro lavoro, fino a quando non si sa.

Mai come ora sarebbe necessario un Albo professionale che garantirebbe l’autorevolezza della categoria e l’indispensabilità di una informazione scientifica non commerciale.

Le Leggi dello Stato infatti pongono i sindacati a tutela dei diritti dei lavoratori e gli Ordini o Albi a salvaguardia dei diritti dei cittadini, correlati con l’esercizio della professione

Redazione 14 aprile 2020

