L’Europa posticipa “l’esecuzione” delle piante contenenti derivati idrossiantraceni HAD

Nonostante i numerosi pareri di noi esperti in botanicals, la commissione europea e L’EFSA proseguo dritti nel loro intento di distruzione del settore salutistico continuando a sostenere contro ogni evidenza scientifica se non fosse altro per il metodo di valutazione utilizzato, come sostenuto da me in più occasioni sia per mezzo stampa sia in sede ministeriale e dalla società italiana di tossicologica, la necessità di mettere al bando piante come la Senna, Cascara e Rabarbaro per la presenza di derivati idrossiantraceni HAD come hanno già fatto con l’aloe.

L’EFSA infatti ha fatto sapere che l’eventuale, chiamiamola, “esecuzione” di tali botanicals è prevista per aprile!