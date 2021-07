Licenziamenti ISF Mylan e Takeda. Interrogazione dell’On. Menga alla Camera. Il Ministro: IRRAGIONEVOLI !

Giova segnalare inoltre che il Governo ha varato molteplici misure in favore di questo settore, proprie in ragione della sua strategicità, emersa con grande evidenza nel corso dell’emergenza sanitaria.

Ricordo che presso il Ministero dello sviluppo economico è stato istituito un tavolo per approfondire il tema della produzione dei vaccini. Inoltre, è in corso la valutazione dell’interesse italiano a partecipare a un IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) dedicato al settore Health nell’ambito dell’Unione europea. L’obiettivo è quello di dotare l’industria farmaceutica europea di risorse per ricerca e sviluppo di vaccini, farmaci e dispositivi innovativi in modo da evitare in futuro i problemi di approvvigionamento, che si sono verificati con la crisi in atto del Covid-19.

Oltre a ciò, il decreto-legge n. 73 del 2021, c.d. Sostegni bis, in corso di conversione, prevede misure a sostegno del settore, finalizzate al potenziamento della ricerca, allo sviluppo e riconversione industriale del settore biomedicale verso alla produzione di farmaci innovativi e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie emergenti.

In particolare, accanto a tali misure incentivanti, è stato sostenuto uno sforzo importante per continuare a sostenere – attraverso l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale – i livelli occupazionali delle imprese, in vista di una ripresa sostenuta del ciclo economico e in concomitanza con i poderosi investimenti del PNRR.

Ritengo doveroso, in conclusione, garantire l’impegno del Ministero a monitorare l’evoluzione delle procedure di licenziamento attualmente in corso, assicurando l’adozione di ogni idoneo intervento al fine di tutelare i lavoratori delle imprese farmaceutiche menzionate.