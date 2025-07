Classifica CENSIS delle Università. Tor Vergata prima per farmacia

La Classifica Censis delle Università italiane (edizione 2025/2026)

Censis – 17 luglio 2025

Anche quest’anno è disponibile la Classifica Censis delle Università italiane, giunta alla sua venticinquesima edizione: uno strumento che è stato creato per fornire orientamenti alle scelte di tutti gli studenti pronti a intraprendere la carriera universitaria.

Si tratta di un’articolata analisi del sistema universitario italiano (atenei statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) basata sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e della occupabilità.

Sono consultabili anche le classifiche della didattica delle lauree triennali, delle magistrali a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali (rispettivamente raggruppate in 15, 7 e 15 gruppi disciplinari) ed è disponibile la metodologia utilizzata per la classificazione. Complessivamente, sono 70 le classifiche stilate, a partire da una batteria di 962 variabili considerate.

Tutte le classifiche sono disponibili in formato interattivo. Cliccando sul punteggio del singolo ateneo è possibile visualizzare i punteggi ottenuti per ciascun indicatore che concorre al posizionamento generale. Per le classifiche degli atenei sono consultabili anche le serie storiche dei punteggi ottenuti per ogni indicatore.

Dal 2017, anno della loro introduzione, ad oggi, i cruscotti interattivi delle classifiche hanno totalizzato più di 3 milioni di visualizzazioni totali.

Attraverso la funzione share è possibile condividerle online e attraverso il tasto download si possono scaricare i dati delle singole classifiche.

Gli atenei statali

Gli atenei non statali

La didattica: lauree biennali – atenei statali

La didattica: lauree triennali – atenei statali

La didattica: lauree magistrali a ciclo unico – atenei statali

La didattica: lauree biennali – atenei non statali

La didattica: lauree triennali – atenei non statali

La didattica: lauree magistrali a ciclo unico – atenei non statali

Sfoglia la versione digitale

LA CLASSIFICA CENSIS DELLE UNIVERSITÁ ITALIANE

Classifica Censis: ateneo di Roma Tor Vergata primo in Italia per Farmacia

Cremona oggi

L’università di Roma Tor Vergata è prima per il corso di laurea in Farmacia secondo la Classifica Censis delle Università italiane 2025/2026: un corso totalmente erogato in inglese che si pone l’obiettivo di un’alta formazione teorica e pratica.

“Grande soddisfazione e orgoglio per il risultato della classifica – commenta Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata – che vede il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia al primo posto a livello nazionale nel punteggio generale dedicato a farmacia e farmacia industriale. E con i corsi di laurea nell’ambito economico, politico-sociale e della comunicazione del nostro Ateneo che si posizionano ai vertici per tipologia di ateneo e appartenenza territoriale”.

“Farmacia ha riorganizzato il suo curriculum formativo – spiega Laura Di Renzo, coordinatrice del corso di laurea erogato in lingua inglese – con la sua trasformazione a corso di laurea professionalizzante, ponendo l’attenzione all’acquisizione di conoscenze trasversali per lo svolgimento della professione, che deve sempre più rispondere da una parte alle mutevoli esigenze della Farmacia dei Servizi e dall’altra alla strategia farmaceutica per l’Europa, in campo sanitario, ricerca, innovazione tecnologica, digitalizzazione”.

A livello generale l’Ateneo, che si classifica ottavo (con punteggio 84,8 su 100) tra i grandi atenei statali in Italia, registra un importante terzo posto per internazionalizzazione (punteggio 83 su 100) e il corso di laurea in Farmacia ne è espressione chiara. (articolo integrale su Cremona oggi)