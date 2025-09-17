Sanità territoriale, “L’Officina di Galeno”: il farmacista del futuro sarà prescrittore?

Federfarma – 16 settembre 2025

La terza edizione de L’Officina di Galeno, organizzata da Farmacie Comunali Pisa Spa e Assofarm insieme a Uefs, con il patrocinio del Comune e di Anci, ha portato a Pisa esperti, istituzioni e professionisti del settore per discutere del farmacista prescrittore.

Una figura che, d’intesa con i medici di base e gli specialisti, potrebbe in futuro affiancare i cittadini non solo nella dispensazione, ma anche nella continuità terapeutica, come già accade in diversi Paesi europei.

Ad aprire i lavori è stato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che ha sottolineato: “L’Officina di Galeno, in questi tre anni, si è affermata come un appuntamento imprescindibile per i professionisti del settore. Rappresenta un’occasione di confronto scientifico multidisciplinare, che vede la partecipazione di numerosi stakeholder e relatori qualificati, riuniti nella cornice di una città viva e attenta ai temi dell’assistenza e della prossimità, quale è Pisa”.

Le due giornate pisane hanno confermato la centralità delle farmacie nel nuovo modello di sanità territoriale. Ampio spazio è stato dato al dibattito sulle esperienze già avviate nei territori e sulle condizioni necessarie per rafforzare il ruolo delle farmacie come presidi sanitari vicini ai cittadini.

Centrale l’intervento del presidente di Federfarma Marco Cossolo, che ha posto l’accento sul cambiamento necessario per la sostenibilità del sistema sanitario: “La farmacia si è evoluta da semplice punto di dispensazione a presidio del servizio sanitario nazionale. Abbiamo dimostrato, ad esempio durante la campagna vaccinale, di essere un pilastro essenziale della prevenzione e della prossimità. Ora non dobbiamo avere paura dell’innovazione: il farmacista prescrittore non è un’eresia, ma una naturale evoluzione. Occorre affrontare questo percorso con gradualità, senza strappi, ma con l’apertura necessaria a garantire più efficienza al sistema e più servizi ai cittadini”.

Il presidente della Fofi Andrea Mandelli ha ribadito il valore strategico della formazione e della prevenzione: “Le persone hanno una diversa percezione del concetto di salute: se prima si puntava alla guarigione, oggi si punta al benessere. Il farmacista è testimone ogni giorno di questo cambiamento e per questo è importante investire sulla prevenzione, che non deve essere più considerata una spesa”.

Farmacista prescrittore: una prospettiva necessaria