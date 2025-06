Ministero della Salute e INAIL. Attivo il numero di pubblica utilità 1500 sulle ondate di caldo

Estate 2025, attivo dal 23 giugno il numero di pubblica utilità 1500 sulle ondate di calore

Ministero della Salute

Dal 23 giugno è attivo dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, il numero di pubblica utilità 1500, un servizio gratuito, che consente ai cittadini di ricevere informazioni su come affrontare il caldo e indicazioni utili sui servizi socio sanitari presenti sul territorio nazionale. Il servizio, come lo scorso anno, è in sinergia con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL.

Il 1500 offre le seguenti informazioni:

consigli utili per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, con particolare riferimento alle persone più fragili

informazioni sulle previsioni del sistema di sorveglianza delle ondate di calore del Ministero della Salute

orientamento ai servizi sul territorio attivati dalle Regioni e dai Comuni

informazioni sul sistema di allerta sui rischi dovuti al caldo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, predisposto da INAIL, in collaborazione con il CNR-IBE, nell’ambito del progetto Worklimate

norme e linee guida per la tutela della salute dei lavoratori outdoor dall’esposizione solare

corretta informazione per orientare e risolvere, ove possibile, eventuali situazioni di disagio

counseling di tipo medico sanitario, attraverso la collaborazione dei dirigenti sanitari del Ministero della Salute, che assicurano il presidio di un secondo livello di risposta.

Il 1500 si aggiunge alle attività già messe in campo dal Ministero della Salute con il Piano Caldo Estate 2025, operativo dal 26 maggio, per la prevenzione degli effetti negativi del caldo sulla salute, con particolare attenzione alle persone più fragili.

Dal lunedì al venerdì, fino a metà settembre, si possono consultare sul sito tematico Ondate di calore del Ministero i bollettini sulle ondate di calore, elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero.

Il Sistema si avvale del Sistema di Sorveglianza della Mortalità giornaliera (SiSMG)a supporto dell’attività di sorveglianza e monitoraggio degli eventi sanitari associati alle ondate di calore e ad altri eventi meteorologici estremi in 55 città, che, unitamente al Sistema di sorveglianza degli accessi in Pronto Soccorso, riveste un’importanza strategica per il Ministero della Salute per identificare tempestivamente situazioni di emergenza sanitaria e attivare interventi di prevenzione sulla popolazione.

Sul sito tematico Ondate di calore è possibile acquisire anche:

