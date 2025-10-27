Napoli. La Sez. AIISF ha partecipato a “La Salute Per Tutti”, invitata dal Comune

Ieri si è conclusa la manifestazione “Salute per tutti”, organizzata dal Comune di Napoli per offrire ai cittadini screening gratuiti e prevenzione.

Oltre 50.000 i cittadini che hanno partecipato alle giornate Napoletane della Salute organizzate con il patrocinio della Regione Campania e la collaborazione di Asl Napoli 1, Asl Napoli 2 e Asl Napoli 3, dell’Università Federico II, dell’Università Vanvitelli, delle Aziende Ospedaliere Dei Colli, Cardarelli, Pascale e Santobono Pausillipon, Villa Betania, Associazione Coldiretti oltre agli Ordini delle Professioni Sanitarie e alle Associazioni del mondo della salute e del terzo settore.

Aiisf Napoli e provincia, federate Fedaiisf, per il terzo anno consecutivo ha contribuito all’evento partecipando attivamente alle attività di informazione e formazione relative alla somministrazione dei farmaci.

Gli ISF presenti, attraverso la distribuzione di un opuscolo , accattivante nella grafica e nella proposta di semplici cruciverba che richiamano le principali attività della nostra professione, hanno avvicinato i tanti cittadini in attesa delle prestazioni (visite, screening diagnostici e attività interventista) informando loro sull’appropriatezza terapeutica e sull’importanza di una somministrazione dei farmaci corretta e consapevole.

Un sentito ringraziamento all’Assessore alla Salute, Dr. Vincenzo Santagada, che ,anche quest’anno, ci ha invitato ad essere presenti al fianco degli operatori sanitari dandoci l’opportunità di attivarci come anello di congiunzione in un contesto diverso dal consueto ambulatorio medico e sala d’attesa.

Grazie ai colleghi ISF della Sez. Aiisf di Napoli e provincia che, con dedizione e professionalità, si sono avvicendati al nostro stand accogliendo i numerosi cittadini.

Arrivederci al prossimo anno.

Comunicato Sez. AIISF di Napoli e Provincia

– Federata Fedaiisf –

Nota:

nella foto in alto, al centro il Dr. Vincenzo Santagada, assessore del Comune di Napoli alla Salute e al Verde

allo Stand AIISF/Fedaiisf: il Presidente Eugenio Iaccarino, il Tesoriere Enrico Maurelli e il Consigliere Felice Arcidiacono

